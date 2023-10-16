В Минэнерго объяснили, применяются ли в Украине графики отключений света

В Украине сейчас достаточно производимой электростанциями в стране электроэнергии для обеспечения потребностей граждан. Слухи в соцсетях о якобы применении графиков отключений света - неправдивы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины .

"В последние дни в преддверии отопительного сезона в социальных сетях массово распространяется информация о якобы применении в Украине графиков отключений электроэнергии", - отметили в ведомстве.

При этом в министерстве опровергли такие сообщения, и подчеркнули, что ограничений электроснабжения "пока не предусматривается ни в одной из областей страны".

"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей", - говорится в заявлении.

Когда возможны отключения света

Как пояснили в Минэнерго, такие отключения возможны "исключительно в случае массированных вражеских обстрелов" и, как следствие, повреждений энергетического оборудования.

Другим фактором, при котором возможны отключения света, являются технологические нарушения и в случае непогоды.

"Энергетики активно готовят энергетическую систему к отопительному сезону", - рассказали в Минэнерго.

Отключения света из-за российских обстрелов

Прошлой сенью и зимой российские войска прибегли к масштабным обстрелам по энергосистеме Украины. Это заставило "Укрэнерго" вводить экстренные и плановые отключения электроэнергии в стране.

Напомним, что первые отключения, например, происходили при возникновении необходимости сбалансировать энергосистему на большую мощность.

Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских оккупантов по энергообъектам в этот осенне-зимний период в стране вероятны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут продолжительными.