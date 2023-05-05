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Часть Ирпеня осталась без света: в чем причина

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Ирпень, Пятница 05 мая 2023 10:02
Часть Ирпеня осталась без света: в чем причина Фото: в Ирпене частично пропал свет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Ирпене Киевской области в пятницу, 5 мая, частично исчез свет. Причиной отключения стала авария на электросетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Маркушина в Telegram.

Отмечается, что сегодня в 07:24 аварийно отключились 3 кабельные линии, питающие часть жителей Ирпеня. Бригада энергетиков уже ищет место повреждения, чтобы приступить к ремонту.

В настоящее время сроки ремонта неизвестны. Также жителей Ирпеня предупредили о возможных перебоях со светом в связи с оперативными переключениями на одной из высоковольтных подстанций, где ведутся работы.

Напомним, в некоторых населенных пунктах Киевской области были перебои со светом из-за ветреной погоды.

Также в ночь на 3 мая российские оккупанты сбросили авиабомбы на энергетический объект в Сумской области. В результате атаки 4 тысячи абонентов остались без света.

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Киевская область відключеня світла Электроэнергия Ирпень
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