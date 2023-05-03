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Без света 4 тысячи абонентов. РФ авиабомбами уничтожила энергообъект в Сумской области

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Сумы, Среда 03 мая 2023 12:25
Без света 4 тысячи абонентов. РФ авиабомбами уничтожила энергообъект в Сумской области Фото: из-за попадания российских КАБов по энергобъекту в Сумской области 4 тысячи абонентов остались без света (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью на среду, 3 мая, российские военные сбросили две авиабомбы в приграничье Сумской области из-за чего был уничтожен один из объектов распределительных электросетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Враг снова нанес повреждения в сетях облэнерго. В Сумской области двумя авиабомбами прицельно уничтожен один из объектов распределительных электросетей, без света осталось более 4 тысяч абонентов", - говорится в сообщении.

Артобстрелами также повреждены распределительные сети в Черниговской, Харьковской, Донецкой областях.

"Там, где позволяет ситуация безопасности, продолжаются ремонтные работы", - добавили в "Укрэнерго".

Как сообщалось, ночью на среду, 3 мая, российские оккупанты нанесли авиаудара по поселку Свеса Сумской области, сбросив два КАБа на учебное заведение и предприятие.

Напомним, за апрель российские оккупанты довольно интенсивно обстреливали приграничные регионы Украины, причем используя авиацию. Но чаще всего Россия атаковала за этот месяц Сумскую область.

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