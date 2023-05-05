ua ru
Пт, 05 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Частина Ірпеня залишилися без світла: у чому причина

Новость на русском →
Ірпінь, П'ятниця 05 травня 2023 10:02
Частина Ірпеня залишилися без світла: у чому причина Фото: в Ірпені частково зникло світло (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Ірпені Київської області у п'ятницю, 5 травня, частково зникло світло. Причиною відключення стала аварія на електромережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Маркушина в Telegram.

Зазначається, що сьогодні о 07:24 аварійно відключились 3 кабельні лінії, що живлять частину жителів Ірпеня. Бригада енергетиків вже шукає місце пошкодження, щоб розпочинати ремонт.

Наразі терміни ремонту невідомі. Також жителів Ірпеня попередили про можливі перебої зі світлом у зв’язку з оперативними перемиканнями на одній з високовольтних підстанцій, де ведуться роботи.

Нагадаємо, у деяких населених пунктах Київській області були перебої зі світлом через вітряну погоду.

Також у ніч на 3 травня російські окупанти скинули авіабомби на енергетичний об'єкт у Сумській області. Внаслідок атаки 4 тисячі абонентів залишилися без світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область відключеня світла Електроенергія Ирпень
NEWS
Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою