Часть ядерного оружия РФ может находиться в Крыму и в Калининграде, - эксперт

Россия могла разместить ядерное оружие в Крыму под Феодосией, где с 2015 года восстанавливали хранилище, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Ядерная угроза Кремля. Как далеко зайдет Путин в шантаже Украины и Запада ".

По словам Мусиенко, ядерное оружие предположительно хранится в Крыму, на урочище "Феодосия 13". Это хранилище, которое было построено в 50-х годах. Когда Украина отдала России свои запасы вооружения, его забросили. В 2015 году, через год после оккупации Крыма, РФ начала восстанавливать хранилище.

Еще одно место, где Россия может хранить свое оружие - Калининград, находящийся уже не просто близко к Евросоюзу, а в самом его тылу.

"Там есть ракеты "Искандер". И там Россия объявляла, что будет хранить ядерные боеприпасы. В мае этого года в Калининграде проходили учения по моделированию нанесения ядерных тактичных ударов с Калининграда и области. То есть об этом Европе известно, они также ведут постоянное наблюдение", - говорит Мусиенко.