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Частина ядерної зброї РФ може перебувати в Криму та Калінінграді, - експерт

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Україна, Четвер 29 вересня 2022 09:38
Частина ядерної зброї РФ може перебувати в Криму та Калінінграді, - експерт Фото: ядерна зброя Росії може перебувати в Криму та Калінінграді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова

Росія могла розмістити ядерну зброю у Криму під Феодосією, де з 2015 року відновлювали сховище, вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ядерна загроза Кремля. Як далеко зайде Путін у шантажі України та Заходу".

За словами Мусієнка, ядерна зброя, ймовірно, зберігається в Криму, на урочищі "Феодосія 13". Це сховище, яке було збудовано у 50-х роках. Коли Україна віддала Росії свої запаси озброєння, його закинули. 2015 року, через рік після окупації Криму, РФ почала відновлювати сховище.

Ще одне місце, де Росія може зберігати свою зброю - Калінінград, що вже не просто близько до Євросоюзу, а в самому його тилу.

Там є ракети "Іскандер". І там Росія оголошувала, що зберігатиме ядерні боєприпаси. У травні цього року в Калінінграді проходили навчання з моделювання завдання ядерних тактичних ударів з Калінінграда та області. Тобто про це Європі відомо, вони також ведуть постійне спостереження", - каже Мусієнко.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін 21 вересня віддав наказ про першу мобілізацію Росії з часів Другої світової війни і підтримав план анексії території України, попередивши Захід, що він не блефує, коли каже, що готовий застосувати ядерну зброю .

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