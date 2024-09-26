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Украинцам поступают фейковые письма по ситуации с электро- и водоснабжением в Сумской области

Четверг 26 сентября 2024 20:18
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Украинцам поступают фейковые письма по ситуации с электро- и водоснабжением в Сумской области Фото: водоснабжение (freepik.com)
Автор: Нина Еланская

Украинцам стали поступать электронные письма в мессенджеры якобы от имени ГСЧС о "серьезных перебоях" с электро- и водоснабжением в Сумской области из-за российских авиаударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В фейковых листах делается упор на то, что электричества и воды якобы "не будет" в течение трех недель. Кроме того, в этих сообщениях жителей области призывают приобрести все необходимое "для жизни в экстренных условиях".

ЦПИ отмечает, что после верификации информации в ГСЧС Украины выяснилось, что эти письма полностью ложны, а украинское ведомство не занималось их рассылкой.

"Кроме того, аккаунты, с которых посылаются эти сообщения, удаляются через несколько часов, что указывает на организованную дезинформационную кампанию", - обратили внимание в ЦПИ.

Там объяснили, что подобные фейки распространяются для того, чтобы создать панику среди населения, а также вызвать недоверие к официальным источникам и дезориентировать украинцев в период войны.

"Доверяйте только проверенным официальным источникам информации и игнорируйте неподтвержденные сообщения с непроверенных аккаунтов", - призвали в ЦПИ.

Ситуация на Сумском направлении

Ситуация в Сумском направлении остается напряженной. Российские войска продолжают интенсивно обстреливать приграничные районы Сумской области, используя новые виды авиабомб, имеющие большую дальность и мощность. Такие обстрелы существенно угрожают мирному населению и инфраструктуре региона.

Российские силы продолжают пытаться давить на приграничные города и села, в том числе Глухов. Из-за постоянных угроз власти призывают местное население эвакуироваться из наиболее опасных зон. В то же время, украинские военные активно отражают атаки, защищая территории Сумщины и проводя операции по уничтожению враждебных позиций и техники.

Сегодня кафиры атаковали вокзал в Сумской области , в результате чего были ранены железнодорожники.

Ранее мы сообщали, что в Сумах из-за угрозы обстрелов было эвакуировано местное здание ребенка.

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Сумская область Электроэнергия Водоснабжение
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