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У частині шкіл Сумської області не відновлять очне навчання, - ОВА

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Сумська область, Неділя 31 липня 2022 20:09
У частині шкіл Сумської області не відновлять очне навчання, - ОВА Фото: у частині шкіл Сумської області не відновлять очне навчання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У прикордонних районах Сумської області не відновлюватимуть очне навчання дітей у школах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в ефірі телемарафону.

"Вже є рішення, що в 25-кілометровій зоні від кордону з країною-агресором у нас не буде відновлено навчання оффлайн. Буде організовано навчання в онлайн-режимі", - підкреслив голова ОВА.

За його словами, з 375 шкіл Сумської області очне навчання планують відновити 223. Зараз відповідні органи проводять там перевірки.

"За результатами цих перевірок не у всіх 223 закладах ми зможемо відновити навчання, тому що не скрізь є поруч об'єкти укриття або бомбосховища. Також проводиться опитування батьків - чи згодні вони, щоб їхні діти пішли в школу з 1 вересня", - розповів Живицький.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що рішення щодо відновлення очного навчання в Харківській області буде прийнято ближче до 1 вересня.

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