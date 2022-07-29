Чи відкриються школи та виші в Харкові та області: відповідь ОВА

Наразі триває активна підготовка в Харківській області до нового навчального року. Однак остаточне рішення, як саме та у якому форматі буде проходити навчальний процес, буде вирішено ближче до 1 вересня.

Школи

Він наголосив, пріоритетом при підготовці до нового навчального року для усіх нас є безпека дітей.



"Виходячи в першу чергу від характеру бойових дій і наявних на той момент ризиків та загроз для життя і здоров'я дітей. Ми не маємо жодного права наражати наших дітей на небезпеку", - підкреслив Синєгубов.

За його словами, зараз триває аудит приміщень шкіл на наявність там укриттів та роботи з облаштування цих укриттів.

Очільник області зазначив, що станом на зараз з 715 загальноосвітніх шкіл області, вже 17 повністю зруйновані обстрілами російських окупантів, 200 приміщень пошкоджені, а укриття, що відповідають вимогам безпеки, наявні лише в 64 школах.



"Але головна потенційна небезпека для наших дітей навіть не в тому, що в багатьох школах ще під час проектування не були передбачені укриття, а в дуже короткому часі підльоту ракет, випущених з території РФ. Ракета, запущена в напрямку Харкова з передмість Бєлгорода, досягає обласного центру за 30-40 секунд", - звертає увагу Синєгубов.

Тобто, як він пояснює, за цей час фізично складно вивести усіх дітей з класів та розмістити в укритті.

"В наших школах проводилися відповідні тренування, і практика засвідчила, що на організовану евакуацію учнів в укриття витрачали до 5 хвилин. Але повторюся, остаточне рішення про форму навчання буде ухвалено ближче до 1 вересня", - каже Синєгубов.

Виші

За словами очільника області, всі ці аспекти стосуються і вищої, і професійної освіти.

"Із 24 вишів, що працюють в Харківській області, приміщення 21-го пошкоджене внаслідок обстрілів. Останнім часом ворог цілком свідомо гатить саме по закладах освіти. Судячи з усього, це один зі способів для нього тероризувати мирне населення та посіяти в нашому суспільстві страх і паніку. Але окупантам це не вдасться, а ми в будь-якому разі забезпечимо можливість для наших дітей отримувати освіту", - зазначив Синєгубов.

Що з документами

Однак, як каже голова ОВА, важливо, що діти, які виїхали за межі області, можуть перейти навчатися в інші місцеві школи.

"Такий перехід зараз спростили. Дитину зобов'язані взяти на навчання навіть, якщо через війну втрачені усі документи, щоденники, табеля, атестати тощо. Для того, аби дитину прийняли навчатися, потрібна лише заява батьків, а усі необхідні документи будуть оформлюватися уже в новій школі під час навчання", - пояснює він.

Крім того, так само спростили систему видачі атестатів за підсумками 9 та 11 класів.

"Якщо дитина з батьками виїхала, то документ може отримати будь-який інший родич, або інша людина за наявності заяви від батьків", - наголосив Синєгубов.



Отже, як додав голова ОВА, попри непросту ситуацію з бойовими діями навчальний рік на підконтрольній території області буде розпочато вчасно, а діти отримуватимуть усі необхідні їм знання у максимально безпечний для них спосіб.

Детальніше про те, як буде організований новий навчальний рік, читайте в матеріалі РБК-Україна "Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні".