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В части школ Сумской области не возобновят очное обучение, - ОВА

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Сумская область, Воскресенье 31 июля 2022 20:09
В части школ Сумской области не возобновят очное обучение, - ОВА Фото: в части школ Сумской области не возобновят очное обучение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В приграничных районах Сумской области не будут возобновлять очное обучение детей в школах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в эфире телемарафона.

"Уже есть решение, что в 25-километровой зоне от границы со страной-агрессором у нас не будет возобновлено обучение оффлайн. Будет организовано обучение в онлайн-режиме", - подчеркнул глава ОВА.

По его словам, из 375 школ Сумской области очное обучение планируют возобновить 223. Сейчас соответствующие органы проводят там проверки.

"По результатам этих проверок не во всех 223 заведениях мы сможем возобновить обучение, потому что не везде есть рядом объекты укрытия или бомбоубежища. Также проводится опрос родителей - согласны ли они, чтобы их дети пошли в школу с 1 сентября", - рассказал Живицкий.

Напомним, ранее стало известно, что решение по возобновлению очного обучения в Харьковской области будет принято ближе к 1 сентября.

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