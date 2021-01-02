У частині регіонів Франції сьогодні посилили карантин

Влада Франції з суботи, 2 січня, посилила карантин у частині регіонів. Комендантську годину посилюють у 15 департаментах, де рівень поширення коронавірусу найбільш високий.
Про це повідомляє Franceinfo.
До цього комендантська година у всій країні діяла з 20:00.
Відсьогодні у 15 регіонах вона буде починатися з 18:00. Нові обмеження вводяться у департаментах Верхні Альпи, Приморські Альпи, Арденни, Ду, Юра, Марна, Верхня Марна і інших.
Влада не виключила, що список регіонів можуть розширити, якщо ситуація у країні буде погіршуватися.
Нагадаємо, з середини грудня у Франції замість карантину введена комендантська година. Вона діяла з 20:00 до 6:00.
Раніше повідомлялося, що в комуні Льєрон влаштували вечірку за участю двох тисяч осіб, при спробі розгону відбулися зіткнення з поліцейськими.
Крім цього, в країні зареєстрували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу Sars-cov-2. Цей штам коронавірусу під назвою 501.V2 вперше знайшли у Південній Африці в середині грудня.