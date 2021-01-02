ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В части регионов Франции сегодня ужесточили карантин

Автор: Юлия Струк

Власти Франции с субботы, 2 января, усилили карантин в части регионов. Комендантский час ужесточают в 15 департаментах, где уровень распространения коронавируса наиболее высокий.

Об этом сообщает Franceinfo.

До этого комендантский час во всей стране действовал с 20:00.

С сегодняшнего дня в 15 регионах он будет начинаться с 18:00. Новые ограничения вводятся в департаментах Верхние Альпы, Приморские Альпы, Арденны, Ду, Юра, Марна, Верхняя Марна и других.

Самые читаемые новости

Власти не исключили, что список регионов могут расширить, если ситуация в стране будет ухудшаться.

Напомним, с середины декабря во Франции вместо карантина введен комендантский час. Он действовал с 20:00 до 6:00.

Ранее сообщалось, что в коммуне Льерон устроили вечеринку с участием двух тысяч человек, при попытке разгона произошли столкновения с полицейскими.

Кроме этого, в стране зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса Sars-cov-2. Этот штамм коронавируса под названием 501.V2 впервые нашли в Южной Африке в середине декабря.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ФранцияКарантинКоронавирус