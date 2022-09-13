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Росіянам вдалося "зачепитися" за річку Оскол у районі Ізюма: Арестович пояснив, що це означає

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Вівторок 13 вересня 2022 03:15
Росіянам вдалося "зачепитися" за річку Оскол у районі Ізюма: Арестович пояснив, що це означає Фото: Радник Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

У Харківській області російським окупантам вдалося "зачепитися" за річку Оскол поблизу Ізюма. Проте, для ворога такий розвиток подій нічого не означає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

"На схід від Ізюма противник зумів "зачепитися" по природному рубежу на іншому березі ріки. Основний урок цієї війни - що оборона по природнім рубежам "рулить". Попри весь наш крутий біг, вони стали по той бік річки і благополучно утримують її", - сказав посадовець.

Проте, за словами Арестовича, навіть ці успіхи для росіян нічого не означають, адже просування ЗСУ до Святогорська ставить окупантів під Осколом "у неприємну ситуацію, яка невідомо чим для них закінчиться".

Нагадаємо, заступник міністра оборони Ганна Маляр вказала, що ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

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Олексій Арестович Війна Росії проти України
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