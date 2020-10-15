Частина Києва залишиться без води через ремонт: список адрес

Фото: кран з водою (РБК-Україна)

У Києві в ніч на 16 жовтня буде відсутня вода в Голосіївському районі. Відключення водопостачання пов'язано з проведенням реконструкції водопровідного вузла міської мережі на Наддніпрянському шосе.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Зокрема, вода буде відсутня за такими адресами:

вул. Промислова, 1, 3, 4, 5;

вул. Інженерна, 1;

вул. Камишинська, 4;

вул. Барикадна, 5-18, 7-11;

пер. Цегляний, 12, 12-А;

вул. Лауреатська, 4-50, 5-49;

вул. Корінна, 1-13, 2-50;

вул. Квітуча, 2-10, 3-11;

вул. Комунальна, 7-39-Б, 10-66-Б;

вул. Заболотного, 35, 37;

вул. Фестивальна, 24-34;

Столичне шосе, 101, 11-13;

вул. Будіндустрії, 8, 7-Ст.

Також буде знижено тиск з можливістю відсутність води на верхніх поверхах житлових будинків за адресами:

вул. Пироговський шлях, 42, 44, 44-А, 50-180, 71-237, 50, 137, 162-Б, 94-А, 94-96, 135, 148;

вул. Набережно-Корчуватська, 10-54; 13-21, 27, 29, 56/66, 56/66 корп.2, корп.3, 68, 80, 82, 84, 86, 88/17, 90, 92, 94, 31, 94-А, 78 , 56/66 корп. А, Б, 84;

вул. Новопирогівська, 1-17, 2-18, 19, 21, 23, 25, 25/2, 27, 27/2, 29, 31, 33, 29-А, 50, 52, 56, 58, 58-А, 60, 62, 62-А;

вул. Острівна, 4-8, 11-15;

вул. Мисливська, 7-13;

пер. Мисливський, 2-30, 7-29-А;

пер. Віто-Литовський 6, 8, 10, 17, 17-А, 25/2, 31/2;

пер. Плещеєва, 2/16, 4-А, 5, 6/2, 6/3, 6-А, 7, 8, 9;

вул. Плещеєва, 4, 6-А, 16/2, 20, 20/1, 34, 10;

вул. Вітянська, 1 9, 4-8.

Раніше РБК-Україна писало, що у Харкові з 15 жовтня розпочали опалювальний сезон.

Також завтра, 16 жовтня, опалення включать у Львові.