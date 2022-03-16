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Частина Чернігівської області залишилася без електроенергії. Проблему усувають, - ОВА

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Чернігівська область, Середа 16 березня 2022 10:42
Частина Чернігівської області залишилася без електроенергії. Проблему усувають, - ОВА Фото: в Чернігівській області зникло світло (t.me/nexta_live)
Автор: Наталія Юрченко

Частина населених пунктів Чернігівської області в середу, 16 березня, залишилася без електроенергії. Цю проблему вже вирішують спеціальні служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Сьогодні в Чернігові та багато де в області відсутнє електропостачання. Відповідні служби розуміють проблематику і працюють над усуненням", - зазначив голова області.

Чаус додав, що не може розголошувати деталі та причини знеструмлення області, оскільки ворожі сили можуть використати інформацію для нанесення артударів.

Він також закликав жителів Чернігівської області недовіряти панічним повідомленням, що поширюють в мережі. За його словами, це інформаційні атаки РФ.

"Наші Збройні Сили потужні і наносять щогодини потужних ударів силам російського супротивника. Це - чиста правда. Росіянам зараз невесело біля Чернігова та інших населених пунктів області", - заявив Чаус.

Нагадаємо, що у Сумській області знеструмлені деякі населені пункти. Мова йде про Конотопський та Шосткинський райони.

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