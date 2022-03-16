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У Сумській області знеструмлено два райони

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Сумська область, Середа 16 березня 2022 09:45
У Сумській області знеструмлено два райони Фото: у Сумській області знеструмлені два райони (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Станом на ранок 16 березня в Сумській області знеструмлено два райони. Електрики немає в Конотопському та Шосткинському районах.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, в компанії-постачальнику "ЕНЕРА Суми" повідомили РБК-Україна, що на даний момент причини знеструмлення невідомі. Але бригади по можливості будуть відновлювати електропостачання. У вищевказаних районах ведуться бойові дії.

Нагадаємо, станом на вчора через пошкодження енергетичної інфраструктури знеструмленими залишалися понад 1679 населених пунктів або близько 1 млн абонентів.

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