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В ВСУ рассказали, какая ситуация в районе Часового Яра и с трассой на Константиновку

Донбасс, Четверг 31 октября 2024 14:59
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В ВСУ рассказали, какая ситуация в районе Часового Яра и с трассой на Константиновку Фото: стало известно, какая ситуация в районе Часового Яра Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска пытаются продвинуться в районе Часового Яра. В частности, это касается трассы на Константиновку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасии Бобовниковой в эфире телемарафона.

"Конечно, россияне пытаются закрепиться. Главное слово "пытаются". Пытаются перейти за канал в Часовом Яру. Однако как это происходит. Два-три человека переходят через канал и заседают в доме. Соответственно мы перерезаем им логистические пути и выбиваем их оттуда", - рассказала она.

Что касается закрепления с севера, то, по словам спикера, оккупанты пытаются накапливать технику, однако пока Силы обороны не видят штурмов с техникой, потому что "это для них будет сложно".

Напротив Часового Яра стоит воздушно-десантная дивизия Центрального военного округа РФ.

"Они каждую ночь заводят личный состав, восполняя потери, это также малые группы. Что касается потерь в зоне ответственности ОТГ "Луганск", то в среднем это 200 человек врага убитыми и ранеными в день", - добавила Бобовникова.

Пытаются ли россияне продвинуться по трассе на Константиновку?

По словам спикера, оккупанты действительно пытаются продвинуться и по трассе на Константиновку.

"Да, это направление Ступочек. Если вы увидите на карте, враг пытается продвинуться, однако линия столкновения уже давно не двигается благодаря действиям наших подразделений. Они смогли остановить врага и ситуация остается неизменной уже… месяц точно не продвигается", - отметила военная.

В ВСУ рассказали, какая ситуация в районе Часового Яра и с трассой на Константиновку

Россияне пытаются наступать в направлении села Ступочки (deepstatemap.live)

Ситуация в районе Часового Яра

Российские войска продолжают усиливать штурмы, пытаясь прорвать украинскую оборону Часового Яра и тем самым обеспечить себе движение на Константиновку. До последней оккупантам осталось около 7-8 км.

В то же время около недели назад сообщалось, что на трех направлениях наблюдалось уменьшение количества российских штурмов. Оккупанты, вероятно, взяли тактическую паузу, в частности, на Краматорском направлении.

Так, за последние сутки на Краматорском направлении оккупанты атаковали один раз в районе Часового Яра.

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