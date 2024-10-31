В ВСУ рассказали, какая ситуация в районе Часового Яра и с трассой на Константиновку

Российские войска пытаются продвинуться в районе Часового Яра. В частности, это касается трассы на Константиновку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасии Бобовниковой в эфире телемарафона.

"Конечно, россияне пытаются закрепиться. Главное слово "пытаются". Пытаются перейти за канал в Часовом Яру. Однако как это происходит. Два-три человека переходят через канал и заседают в доме. Соответственно мы перерезаем им логистические пути и выбиваем их оттуда", - рассказала она.

Что касается закрепления с севера, то, по словам спикера, оккупанты пытаются накапливать технику, однако пока Силы обороны не видят штурмов с техникой, потому что "это для них будет сложно".

Напротив Часового Яра стоит воздушно-десантная дивизия Центрального военного округа РФ.

"Они каждую ночь заводят личный состав, восполняя потери, это также малые группы. Что касается потерь в зоне ответственности ОТГ "Луганск", то в среднем это 200 человек врага убитыми и ранеными в день", - добавила Бобовникова.

Пытаются ли россияне продвинуться по трассе на Константиновку?

По словам спикера, оккупанты действительно пытаются продвинуться и по трассе на Константиновку.

"Да, это направление Ступочек. Если вы увидите на карте, враг пытается продвинуться, однако линия столкновения уже давно не двигается благодаря действиям наших подразделений. Они смогли остановить врага и ситуация остается неизменной уже… месяц точно не продвигается", - отметила военная.

Россияне пытаются наступать в направлении села Ступочки (deepstatemap.live)