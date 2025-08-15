ua en ru
Время смириться или замолчать: у Трампа упрекнули Европу за покупку нефтепродуктов Индии

Украина, Пятница 15 августа 2025 00:28
Время смириться или замолчать: у Трампа упрекнули Европу за покупку нефтепродуктов Индии Фото: европейские коллеги должны внести свой вклад для единого фронта (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Глава Минфина США Скотт Бессент упрекнул страны Европы за покупку индийских нефтепродуктов, произведенных из российского сырья. Также он призвал правительства ЕС сделать "свой вклад" для усиления давления на эту страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканалу Fox Business.

По его словам, в то время, когда США ввели ограничения в отношении бизнеса Индии с РФ, европейские страны не сделали ничего.

"Хочу сказать, что европейским коллегам пора либо смириться, либо замолчать, они постоянно говорят: "США должны сделать это, США должны сделать то". Президент Трамп ввел вторичные санкции или вторичные тарифы против Индии из-за потребления ею российской нефти, а европейцы этого не сделали", - заявил Бессент.

Также чиновник подчеркнул, что Европа до сих пор покупает продукцию индийских нефтеперерабатывающих заводов, произведенную из российской нефти.

"Поэтому нам нужна определенная координация. И если мы хотим иметь единый фронт, который даст президенту Трампу максимальное влияние, то я думаю, что наши европейские коллеги должны сделать свой вклад", - отметил глава Минфина США.

Кроме того, он не исключил, что США введут санкции против Китая. А именно Бессент сказал, что "на столе находятся все варианты", отвечая на вопрос о возможных ограничениях против КНР.

Пошлины США против Индии

Напомним, санкции США заставили нефтеперерабатывающие заводы Индии искать других поставщиков сырья, игнорируя российский продукт.

По данным источников, индийские нефтеперерабатывающие компании ждут указаний от правительства после решения США ввести дополнительные пошлины в 25% на индийские товары. Эти ограничения стали ответом на непрекращающийся импорт российской нефти.

Однако в МИД Индии уже отреагировали на новые меры, начав оправдывать необходимость покупки российской нефти.

