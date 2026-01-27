Разведка США сообщила Трампу о самом слабом состоянии режима в Иране, - NYT

Разведка сообщила президенту США Дональду Трампу, что правительство Ирана сейчас является самым слабым с 1979 года. На фоне экономического краха Тегерана в регион прибыл авианосец "Авраам Линкольн" с ракетным сопровождением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Самая слабая позиция Тегерана за десятилетия

Согласно многочисленным отчетам американской разведки, власть иранского правительства пошатнулась до уровня, которого не видели со времен Исламской революции 1979 года.

Протесты, вспыхнувшие в конце 2025 года, охватили даже те районы страны, которые традиционно считались оплотом поддержки верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

По данным разведки США, исторически слабая экономика лишила правительство возможности облегчить финансовое положение семей. Кроме того, силовое подавление демонстраций в январе 2026 года еще больше оттолкнуло население от власти.

Американская "армада" на боевом дежурстве

Президент Трамп продолжает угрожать применением силы, называя военную группировку в регионе "армадой".

По состоянию на 27 января, авианосец "Авраам Линкольн" в сопровождении трех кораблей с ракетами Tomahawk вошел в зону ответственности Центрального командования США.

Кроме флота, Пентагон усилил ударную авиацию и защиту: в регион направлено десяток дополнительных штурмовиков F-15E и развернуты системы ПВО Patriot и THAAD для защиты американских баз. Также известно, что дальние бомбардировщики на территории США приведены в состояние повышенной готовности.

Как пишет издание, в случае приказа Белого дома, авианосная группа способна нанести удар в течение одного-двух дней.

Раскол у советников и позиция союзников

Несмотря на готовность военных, в Вашингтоне продолжаются дискуссии. Советники разделились во мнениях относительно преимуществ ударов, особенно если это были просто символические удары по элементам правительства, причастных к репрессиям.

Сенатор из Южной Каролины Линдси Грэм заявил, что цель США - "покончить с режимом", поскольку угроза казней протестующих остается актуальной.

"Возможно, они перестанут убивать их сегодня, но если они будут у власти в следующем месяце, они убьют их тогда", - отметил Линдси Грэм.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил Трампа временно отложить атаку.

Трамп также напомнил Ирану о возможности ударов по наиболее укрепленным ядерным и исследовательским объектам, подчеркнув, что внимательно следит за действиями режима.

Региональная безопасность и сдерживание проиранских сил

Глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер совершил рабочую поездку в Израиль, Ирак и Сирию для координации действий с союзниками.

Одной из ключевых задач визита стала проверка американских военных объектов и мест содержания боевиков на северо-востоке Сирии.

По результатам поездки стало известно, что США начали перемещение заключенных "Исламского государства" из Сирии в Ирак. Это превентивная мера, чтобы предотвратить массовое бегство боевиков на фоне перехода курдских территорий под контроль сирийского правительства.

Также американская сторона официально предостерегла иракских чиновников, что в случае атак шиитских группировок на базы США из-за напряженности с Тегераном, Вашингтон применит ответные меры.

Кроме встреч в Багдаде и Израиле, представители администрации Трампа провели переговоры с лидерами Саудовской Аравии и Катара для стабилизации региона.