Время для сенсаций: Англия и Норвегия возглавляют отбор на ЧМ-2026

Среда 10 сентября 2025 12:39
Время для сенсаций: Англия и Норвегия возглавляют отбор на ЧМ-2026 Сборная Норвегии по футболу в отборе на ЧМ-2026 (фото: instagram.com/herrelandslaget)
Автор: Екатерина Урсатий

В европейской части отбора на чемпионат мира по футболу-2026 завершились все матчи сентябрьского окна. По итогам пяти дней игры определились промежуточные лидеры групп и главные претенденты на путевки на мундиаль.

О турнирной таблице в отборе на ЧМ-2026 - сообщает РБК-Украина.

Англия приблизилась к гарантии выхода на ЧМ-2026

По итогам сентябрьского цикла Англия стала единственной сборной, которая серьезно приблизилась к квалификации на чемпионат мира 2026 года.

Под руководством тренера команда выиграла все пять матчей отбора и опережает ближайшего преследователя Албанию на семь очков.

"Если Англия одержит победу в октябрьском окне, команда гарантированно выйдет на ЧМ-2026", - отмечают эксперты.

Впечатляющие результаты Норвегии и других лидеров

Также идеальный старт в квалификации демонстрирует Норвегия, которая после пяти матчей имеет 15 очков.

В последнем поединке норвежцы разгромили Молдову со счетом 11:1. Второе место в группе занимает Италия с девятью очками, однако имеет еще один матч в запасе.

Среди других отмечаются Швейцария, Испания, Португалия и Франция, которые также одержали по две победы в сентябрьских матчах.

Французы успели победить и сборную Украины, которая сейчас занимает третье место в группе D с одним очком. Впереди также Исландия.

Сенсация отбора: Словакия опередила Германию

Наиболее неожиданным результатом сентябрьского окна стало лидерство Словакии в группе A, где играет и Германия. Словакия выиграла оба стартовых матча и идет с шестью очками, тогда как Германия и Северная Ирландия имеют по три очка.

Турнирные таблицы после сентября

Группа A: 1. Словакия - 6, 2. Северная Ирландия - 3, 3. Германия - 3, 4. Люксембург - 0
Группа B: 1. Швейцария - 6, 2. Косово - 3, 3. Швеция - 1, 4. Словения - 1
Группа C: 1. Дания - 4, 2. Шотландия - 4, 3. Греция - 3, 4. Беларусь - 0
Группа D: 1. Франция - 6, 2. Исландия - 3, 3. Украина - 1, 4. Азербайджан - 1
Группа E: 1. Испания - 6, 2. Грузия - 3, 3. Турция - 3, 4. Болгария - 0
Группа F: 1. Португалия - 6, 2. Армения - 3, 3. Венгрия - 1, 4. Ирландия - 1
Группа G: 1. Нидерланды - 10, 2. Польша - 10, 3. Финляндия - 7, 4. Литва - 3, 5. Мальта - 2
Группа H: 1. Босния и Герцеговина - 12, 2. Австрия - 12, 3. Румыния - 7, 4. Кипр - 4, 5. Сан-Марино - 0
Группа I: 1. Норвегия - 15, 2. Италия - 9, 3. Израиль - 9, 4. Эстония - 3, 5. Молдова - 0
Группа J: 1. Северная Македония - 11, 2. Бельгия - 10, 3. Уэльс - 10, 4. Казахстан - 3, 5. Лихтенштейн - 0
Группа K: 1. Англия - 15, 2. Албания - 8, 3. Сербия - 7, 4. Латвия - 4, 5. Андорра - 0
Группа L: 1. Хорватия - 12, 2. Чехия - 12, 3. Фарерские острова - 6, 4. Черногория - 6, 5. Гибралтар - 0

