"Время вернуть Иран": сын свергнутого монарха призвал к восстанию

"Исламской Республике наступил конец, и она рушится", - сказал сын последнего шаха Ирана и наследный принц, который уже давно выступает за свержение режима аятолл.

Он считает, что Иран нуждается во всеобщем восстании, чтобы "навсегда положить конец этому коллективному кошмару".

"Сейчас самое время восстать. Время вернуть Иран. Мы все вместе. Не беспокойтесь о том, что будет после падения Исламской республики. Иран не вступит в период нестабильности или гражданской войны", - отметил он.

Примечательно, что в последние годы Пехлеви укрепил свои связи с Израилем. Он неоднократно поддерживал действия Еврейского Государства.

Его отец, покойный шах Ирана, тоже имел теплые связи с Израилем до того, как был свергнут в 1979 году.