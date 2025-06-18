"Час повернути Іран": син поваленого монарха закликав до повстання

"Ісламській Республіці настав кінець, і вона руйнується", - сказав син останнього шаха Ірану і спадкоємний принц, який вже давно виступає за повалення режиму аятол.

Він вважає, що Іран потребує загального повстання, щоб "назавжди покласти край цьому колективному кошмару".

"Зараз саме час повстати. Час повернути Іран. Ми всі разом. Не турбуйтеся про те, що буде після падіння Ісламської республіки. Іран не вступить у період нестабільності або громадянської війни", - зазначив він.

Примітно, що останніми роками Пехлеві зміцнив свої зв'язки з Ізраїлем. Він неодноразово підтримував дії Єврейської Держави.

Його батько, покійний шах Ірану, теж мав теплі зв'язки з Ізраїлем до того, як його повалили у 1979 році.