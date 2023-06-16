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Время подлета минимально. Что известно о российских ракетах Х-35 возле границ Украины

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Киев, Пятница 16 июня 2023 18:55
Время подлета минимально. Что известно о российских ракетах Х-35 возле границ Украины Фото: российские комплексы "Бал" создают новые угрозы для Украины (росСМИ)
Автор: Данила Крамаренко, Мария Кучерявец

Российская армия перебросила ракетные комплексы "Бал" в Брянскую область, которая граничит с Украиной. Они оснащены ракетами со скоростью полета 850 км/ч.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал эксперт по авиации и ракетному вооружению Валерий Романенко.

По его словам, ракета Х-35 меньше других крылатых, но скорость приблизительно такая же.

"Что касается времени подлета. Скажем так: ее скорость 850 км/ч. Такая же как и у Х-101 и "Калибров". Никакой разницы в этом нет", - подчеркнул он.

Таким образом, с Брянской области, например, до Киева ракета может долететь приблизительно за 18 минут после пуска.

Российский производитель указывает скорость 0,8 Маха, а это несколько выше - 980 км/ч. В этом случае подлетное время на максимальную дальность в 250 км сокращается до 15 минут.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Слепой убийца. Чем опасен российский комплекс "Бал" и есть ли угроза для Киева".

Напомним, ранее стало известно о переброске ракетных комплексов "Бал" к границе с Украиной в Брянской области. В Генеральном штабе ВСУ предупреждают, что это дополнительные угрозы для Житомирской, Киевской Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ракеты Х-35 меньше по сравнению с другими крылатыми, поэтому украинским системам ПВО их сложнее обнаружить.

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