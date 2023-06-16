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Час підльоту мінімальний. Що відомо про російські ракети Х-35 біля кордонів України

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Київ, П'ятниця 16 червня 2023 18:55
Час підльоту мінімальний. Що відомо про російські ракети Х-35 біля кордонів України Фото: російські комплекси "Бал" створюють нові загрози для України (росЗМІ)
Автор: Данило Крамаренко, Марія Кучерявець

Російська армія перекинула ракетні комплекси "Бал" до Брянської області, яка межує з Україною. Вони оснащені ракетами із швидкістю польоту 850 км/год.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів експерт з авіації та ракетного озброєння Валерій Романенко.

За його словами, ракета Х-35 менша за інші крилаті, але швидкість приблизно така ж.

"Що стосується часу підльоту. Скажімо так: її швидкість 850 км/год. Така сама як і у Х-101 та "Калібрів". Жодної різниці в цьому немає", - наголосив він.

Таким чином, з Брянської області, наприклад, до Києва ракета може долетіти приблизно за 18 хвилин після запуску.

Російський виробник вказує швидкість 0,8 Маха, а це дещо вище - 980 км/год. У цьому випадку час підльоту на максимальній дальності 250 км скорочується до 15 хвилин.

Детальніше читайте у матеріалі РБК-Україна "Сліпий вбивця. Чим небезпечний російський комплекс "Бал" і чи є загроза для Києва".

Нагадаємо, раніше стало відомо про перекидання ракетних комплексів "Бал" до кордону з Україною у Брянській області. У Генеральному штабі ЗСУ попереджають, що це додаткові загрози для Житомирської, Київської Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ракети Х-35 менші порівняно з іншими крилатими, тому українським системам ППО їх складніше виявити.

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