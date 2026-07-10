Время ограничено? Сколько больничных в год можно брать в Украине и как не потерять выплаты

Главное: Больничные без лимитов . Законы не ограничивают максимальное количество дней болезни в год.

. Законы не ограничивают максимальное количество дней болезни в год. Срок действия . Больничный может действовать до полного выздоровления или до установления инвалидности.

. Больничный может действовать до полного выздоровления или до установления инвалидности. Кто платит . Первые 5 дней болезни оплачивает работодатель, а начиная с 6-го дня - Пенсионный фонд Украины.

. Первые 5 дней болезни оплачивает работодатель, а начиная с 6-го дня - Пенсионный фонд Украины. Зависимость от стажа . Размер выплат не является одинаковым для всех, он напрямую зависит от количества лет вашего официального страхового стажа.

. Размер выплат не является одинаковым для всех, он напрямую зависит от количества лет вашего официального страхового стажа. До 3 лет стажа. Работники с минимальным опытом получают наименьшую компенсацию - в размере 50% от своей средней зарплаты.

Можно ли брать больничный неограниченно и сколько денег компенсируют

Несмотря на войну, права работников при болезни четко защищены. Закон не ограничивает количество дней больничного, которые можно взять за год.

"Медицинское заключение и электронный больничный продолжается до полного восстановления трудоспособности или установления группы инвалидности", - отмечает Булименко.

Что касается денежной компенсации за период болезни, то здесь действует четкое распределение финансовой нагрузки, говорит он.

Первые 5 дней: полностью оплачивает работодатель за свой счет. С 6-го дня оплату производит Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Размер выплат полностью зависит от общего страхового стажа работника и рассчитывается как процент средней заработной платы:

до 3 лет стажа - 50% от средней заработной платы;

от средней заработной платы; от 3 до 5 лет стажа - 60% от средней заработной платы;

от средней заработной платы; от 5 до 8 лет стажа - 70% от средней заработной платы;

от средней заработной платы; свыше 8 лет стажа - 100% от средней заработной платы.

Как оформить больничный для ФОП

Физические лица - предприниматели (ФОПы), которые работают на упрощенной системе налогообложения, вовремя платят ЕСВ за себя и не имеют налоговых задолженностей, являются застрахованными лицами на случай временной потери трудоспособности.

Поэтому в случае заболевания они имеют полное право на получение денежных выплат от Пенсионного фонда Украины.

Как предпринимателю получить выплаты: инструкция

Оформление листа нетрудоспособности. Главным основанием для назначения помощи является официально выданный больничный лист.

Он создается автоматически в Электронном реестре на основе медицинского заключения врача. При этом в графе "место работы" обязательно должен быть указан статус ФОП и указана фамилия предпринимателя.

Подача заявления - расчета. Пенсионный фонд финансирует больничный только после подачи специального заявления - расчета.

К нему нужно добавить документ, подтверждающий финансовую дисциплину: справку из налоговой об отсутствии долгов по уплате ЕСВ или копии квитанций, которые удостоверяют уплату взноса за последние 12 месяцев перед болезнью.

Отправить заявление с приложениями можно онлайн через вебпортал ПФУ или лично занести в ближайший сервисный центр в регионе.

Открытие счета. Денежная помощь по нетрудоспособности засчитывается на отдельный банковский счет, выписку с реквизитами которого необходимо предоставить Пенсионному фонду Украины.

Если все документы заполнены правильно, то средства поступят на этот счет в течение 3 рабочих дней после регистрации заявления.

Обратите внимание. Во время болезни самого предпринимателя первые 5 дней лечения не компенсируются государством - их ФОП оплачивает самостоятельно. Пенсионный фонд начинает финансирование только с шестого дня нетрудоспособности.

К примеру, если больничный длился с 18 по 29 января, то государственная выплата начислится только за период с 23 по 29 января.

Размер выплат за время болезни напрямую зависит от официального страхового стажа предпринимателя:

50% от среднедневного дохода - если стаж составляет менее 3 лет;

60% от среднедневного дохода - если стаж составляет от 3 до 5 лет;

70% от среднедневного дохода - если стаж равен от 5 до 8 лет;

100% от среднедневного дохода - если стаж превышает 8 лет.

Предприниматель должен самостоятельно сосчитать сумму своих больничных.

Для этого определяется среднедневный доход: общий заработок, с которого уплачивался ЕСВ за последние 12 месяцев перед болезнью, делится на количество календарных дней предпринимательской деятельности за этот год (365 или 366 дней).

Дни, когда человек находился на обычном больничном или в декретном отпуске по беременности и родам, из этого подсчета исключаются.

Если ФОП работает на упрощенной системе и платил ЕСВ от минимальной заработной платы, то для расчета среднедневного дохода берется сумма, равная установленной минимальной зарплате.