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Время для сокрушительного шторма. В Литве призвали США ввести большой пакет санкций против РФ

Пятница 18 июля 2025 13:02
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Время для сокрушительного шторма. В Литве призвали США ввести большой пакет санкций против РФ Фото: Кястутис Будрис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Сенат Соединенных Штатов должен проголосовать за законопроект о санкциях против России, и таким образом комплексно с Европой нанести удар по российской экономике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса.

"ЕС проложил путь. Теперь настало время для идеального шторма - Сенат США должен проголосовать за законопроект о санкциях против России, который накладывает сокрушительное бремя на российскую экономику и тех, кто подпитывает агрессивную войну России", - отметил глава МИД Литвы.

Он также добавил, что благодаря согласованным санкциям от стран ЕС против более 100 судов теневого флота, 22 российских банков, а также "Северных потоков" и снижению предельной цены на нефть можно быть уверенным в том, что Россия будет оставаться на правильном пути к исчерпанию "кровавых денег".

Новый пакет санкций ЕС против РФ новый пакет санкций

Напомним, что сегодня, 18 июля, страны-члены ЕС согласовали 18-й пакет санкций против РФ, главным ограничением которого стала новая нижняя граница на российскую нефть.

Лимит будет установлен на 15 долларов за баррель ниже рыночных цен и будет автоматически пересматриваться не реже двух раз в год в зависимости от рыночных цен.

Пакет также включает введение ограничений на российскую нефть, переработанную в третьих странах. Крупный нефтеперерабатывающий завод в Индии, частично принадлежащий российской государственной нефтяной компании "Роснефть", также попал в черный список.

Больше подробностей о новом пакете санкций против РФ - читайте в материале РБК-Украина.

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