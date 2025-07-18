Время для сокрушительного шторма. В Литве призвали США ввести большой пакет санкций против РФ

Сенат Соединенных Штатов должен проголосовать за законопроект о санкциях против России, и таким образом комплексно с Европой нанести удар по российской экономике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса.

"ЕС проложил путь. Теперь настало время для идеального шторма - Сенат США должен проголосовать за законопроект о санкциях против России, который накладывает сокрушительное бремя на российскую экономику и тех, кто подпитывает агрессивную войну России", - отметил глава МИД Литвы. Он также добавил, что благодаря согласованным санкциям от стран ЕС против более 100 судов теневого флота, 22 российских банков, а также "Северных потоков" и снижению предельной цены на нефть можно быть уверенным в том, что Россия будет оставаться на правильном пути к исчерпанию "кровавых денег".