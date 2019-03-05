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Чалий анонсував запуск спільного з США космічного проекту

Новини » Політика    05.03.2019 - 12:24
Чалий анонсував запуск спільного з США космічного проекту
Фото: Валерій Чалий (uacrisis.org)

Космічний проект України та США запустять найближчим часом

Україна і США найближчим часом запустять спільний космічний проект. Про це заявив посол України в США Валерій Чалий, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, найближчим часом очікується запуск спільного космічного проекту США та України.

"У нас є з Сполученими Штатами перспективи взаємодії. Треба бути надійним партнером. Є речі, які були зроблені за останній час, і вони показали результати", - зазначив Чалий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що NASA зацікавлене у залученні України до проектів з дослідження Місяця. Крім того, Україна і США домовилися про підписання міжурядової Угоди про співробітництво і використанні космічного простору в мирних цілях.

Зазначимо, американська розвідка вважає, що Росія і Китай становлять головну загрозу в сфері безпеки в космосі. Як зазначається у відповідній доповіді, оприлюдненій у лютому, військові доктрини обох країн розглядають космос як важливий і сучасний полігон, на якому можуть вивчатися методи щодо обмеження військових можливостей США.

 

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Новини України Валерий ЧалыйСполучені Штати АмерикиУкраїнакосмос
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