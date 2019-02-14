Розвідка США назвала головні загрози у космосі

Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)

Розвідка вважає Росію та Китай головними загрозами

Розвідка США вважає, що Росія і Китай становлять головну загрозу у сфері безпеки в космосі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як зазначається, військові доктрини обох країн розглядають космос як важливий і сучасний полігон, на якому можуть вивчатися методи щодо обмеження військових можливостей США.

Так, автори доповіді відзначають, що РФ і Китай суттєво вдосконалили космічні технології, включно з розвідувальними апаратами. У збройних силах цих країн проводиться модернізація вже наявних систем, включно з транспортними та навігаційними засобами.

Ці розробки дозволяють створювати командні пункти по всьому світу, а також запускати навігаційні механізми, які дають можливості відстежувати, вести моніторинг і при необхідності завдавати удари по військових об'єктах США.

Окрім того, у доповіді повідомляється, що Росія і Китай активно розробляють енергетичну зброю і наземні протисупутникові ракети, які можуть мати руйнівний ефект.

У доповіді автори вказують, що серед інших можливостей РФ у космічній сфері експерти відзначили засоби електронного боротьби (лічильники GPS, засоби супутникового зв'язку та радари), зброю спрямованої енергії, бортові системи лазерної зброї для використання проти космічних датчиків протиракетних систем, дезінформацію і атаки у кіберпросторі, наземні пускові системи для знищення цілей у космосі, лазерне озброєння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військова розвідка Сполучених Штатів запідозрила Росію в намірі використовувати супутники для проведення атак на космічні апарати.