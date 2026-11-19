Риски монополии и трансформации экономики

Отвечая на вопрос о расширении офисных продуктов конкурентом Microsoft - компанией Anthropic, - Наделла обратил внимание на более серьезную проблему: риск монополии одного ИИ-решения.

Он считает, что нынешнюю ситуацию не стоит сводить только к конкуренции технологических гигантов за триллионы долларов капитализации.

"Если искусственный интеллект будет развиваться без надлежащих ограничений, такая система со временем сможет выполнять функции компаний в сфере здравоохранения и финансов или даже взять часть государственных полномочий", - отметил CEO Microsoft.

Наделла также подверг сомнению привычную роль бизнеса и человеческого труда в экономике, где интеллект становится сетевым ресурсом, а человеческий капитал уступает место капиталу токенов.

По его мнению, экономика не может полноценно функционировать, если у нее остается только капитал, однако исчезает труд. В свою очередь, сосредоточение контроля над ИИ в руках одной компании может угрожать демократии и избирательным процессам.

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Сознание моделей и курс на разнообразие систем

Говоря о возможном сознании современных моделей вроде Claude, Наделла заявил, что не видит признаков ее наличия.

В этом вопросе он разделяет позицию руководителя направления ИИ у Microsoft Мустафы Сулеймана, выступающего против предоставления таким системам прав или морального статуса. В то же время Наделла подчеркнул, что это "сложная дискуссионная тема", поэтому у него нет окончательной позиции.

Напомним, на недавней конференции Ignite Microsoft представила инструменты, позволяющие бизнесу выбирать модели под конкретные задачи, создавать собственные ИИ-решения и контролировать данные.

Тодж Наделла считает, что предотвратить чрезмерную концентрацию власти поможет широкое распространение технологий и разнообразие моделей - фактически отдельные решения для каждой компании.