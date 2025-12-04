CEO "Метинвеста" Рыженков вошел в топ-25 руководителей Украины

Рейтинг формировался среди топ-менеджеров крупных компаний со штатом от 1 тыс. работников и выручкой не менее 1 млрд грн в 2024 году.

Участников оценивали по двум блокам: экспертному, охватывавшему профессионализм, лидерство и антикризисный менеджмент, и аналитическому, - он измерял рост выручки и чистой маржи по сравнению с 2022 годом.

Юрий Рыженков возглавляет "Метинвест" с 2013 года и имеет многолетний опыт в отрасли. Металлургия была частью его жизни с детства: дед работал шахтером, отец - сталеплавильщиком, мать - прокатчицей.

Несмотря на потерю двух металлургических комбинатов в Мариуполе, завода в Авдеевке и приостановку работы Покровской угольной группы из-за близости фронта, "Метинвест" с начала 2022 года погасил 670 млн долларов долга. В 2024 году компания увеличила выручку на 9%, до 8 млрд долларов, тогда как чистый убыток вырос до 1,15 млрд долларов.

Во время войны Группа сосредоточилась на поддержке обороноспособности страны: производит бронесталь, защитные конструкции, "ловцов" дронов-камикадзе и другие продукты для ВСУ.

Рыженков среди ключевых достижений отмечает переориентацию экспорта на европейские рынки, стабильное обслуживание долговых обязательств и сохранение операционной деятельности компании.