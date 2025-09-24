ua en ru
В Cascade Investment Fund рассказали об основных принципах обновления своего инвестпортфеля

Среда 24 сентября 2025 14:43
UA EN RU
В Cascade Investment Fund рассказали об основных принципах обновления своего инвестпортфеля Фото: Виталий Хомутынник, СЕО Cascade Investment Fund (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Cascade Investment Fund продолжает адаптировать свой инвестиционный портфель к современным рыночным условиям, делая его более гибким и сбалансированным.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий СЕО фонда Виталия Хомутынника изданию "Интерфакс Украина".

Виталий Хомутынник рассказал, что фонд продолжает развивать инвестиционную стратегию и адаптировать структуру активов к современным рыночным условиям. Это позволяет делать портфель более гибким и сбалансированным.

"Наша команда работает над рядом проектов как в Украине, так и за ее пределами. В то же время Украина остается для нас ключевым направлением: мы верим в ее потенциал и продолжим инвестировать в ее экономику.Венчурное направление сохраняется как важная составляющая портфеля", - отметил СЕО Cascade Investment Fund.

Среди последних изменений - увеличение доли в компании "Биокон", которая является логистическим провайдером полного цикла и специализируется на обслуживании фармацевтического рынка, в том числе на хранении продукции международных фармацевтических компаний.

Также Cascade Investment Fund усилил присутствие в сфере девелопмента: совместно с UDP была создана компания "Траст Девелопер", которая будет заниматься реализацией совместных девелоперских проектов в жилой недвижимости.

"Мы стремимся инвестировать в проекты, объединяющие стабильность и потенциал роста. Часть новых направлений находится на этапе переговоров и глубокого анализа, чтобы наши инвестиционные решения были стратегически обоснованными. Наша стратегия базируется на диверсификации портфеля, ориентации на устойчивые отрасли и дальнейшей поддержке украинских проектов", - подчеркнул СЕО Cascade Investment Fund Виталий Хомутынник.

Напомним, ранее Cascade Investment Fund вышел из украинских энергетических и аграрных активов. Это было частью довоенной стратегии фонда.

