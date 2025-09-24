У Cascade Investment Fund розповіли про основні принципи оновлення свого інвестпортфелю

Cascade Investment Fund продовжує адаптувати свій інвестиційний портфель до сучасних ринкових умов, роблячи його більш гнучким і збалансованим.

Про це пише РБК-Україна за посиланням на коментар СЕО фонду Віталія Хомутинніка виданню "Інтерфакс Україна".

Віталій Хомутиннік розповів, що фонд продовжує розвивати інвестиційну стратегію та адаптувати структуру активів до сучасних ринкових умов. Це дозволяє робити портфель більш гнучким та збалансованим.

"Наша команда працює над низкою проєктів як в Україні, так і за її межами. Водночас Україна залишається для нас ключовим напрямом: ми віримо в її потенціал і продовжимо інвестувати в її економіку. Венчурний напрямок зберігається як важлива складова портфеля", - зазначив СЕО Cascade Investment Fund.

Серед останніх змін - збільшення частки у компанії "Біокон", яка є логістичним провайдером повного циклу і спеціалізується на обслуговуванні фармацевтичного ринку, зокрема на зберіганні продукції міжнародних фармацевтичних компаній.

Також Cascade Investment Fund посилив присутність у сфері девелопменту: спільно з UDP було створено компанію "Траст Девелопер", яка займатиметься реалізацією спільних девелоперських проєктів у житловій нерухомості.

"Ми прагнемо інвестувати в проєкти, що поєднують стабільність і потенціал зростання. Частина нових напрямів перебуває на етапі переговорів і глибокого аналізу, аби наші інвестиційні рішення були стратегічно обґрунтованими. Наша стратегія базується на диверсифікації портфеля, орієнтації на стійкі галузі та подальшій підтримці українських проєктів", - підкреслив СЕО Cascade Investment Fund Віталій Хомутиннік.