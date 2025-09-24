ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Cascade Investment Fund розповіли про основні принципи оновлення свого інвестпортфелю

Середа 24 вересня 2025 14:43
UA EN RU
У Cascade Investment Fund розповіли про основні принципи оновлення свого інвестпортфелю Фото: Віталій Хомутиннік, СЕО Cascade Investment Fund (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Cascade Investment Fund продовжує адаптувати свій інвестиційний портфель до сучасних ринкових умов, роблячи його більш гнучким і збалансованим.

Про це пише РБК-Україна за посиланням на коментар СЕО фонду Віталія Хомутинніка виданню "Інтерфакс Україна".

Віталій Хомутиннік розповів, що фонд продовжує розвивати інвестиційну стратегію та адаптувати структуру активів до сучасних ринкових умов. Це дозволяє робити портфель більш гнучким та збалансованим.

"Наша команда працює над низкою проєктів як в Україні, так і за її межами. Водночас Україна залишається для нас ключовим напрямом: ми віримо в її потенціал і продовжимо інвестувати в її економіку. Венчурний напрямок зберігається як важлива складова портфеля", - зазначив СЕО Cascade Investment Fund.

Серед останніх змін - збільшення частки у компанії "Біокон", яка є логістичним провайдером повного циклу і спеціалізується на обслуговуванні фармацевтичного ринку, зокрема на зберіганні продукції міжнародних фармацевтичних компаній.

Також Cascade Investment Fund посилив присутність у сфері девелопменту: спільно з UDP було створено компанію "Траст Девелопер", яка займатиметься реалізацією спільних девелоперських проєктів у житловій нерухомості.

"Ми прагнемо інвестувати в проєкти, що поєднують стабільність і потенціал зростання. Частина нових напрямів перебуває на етапі переговорів і глибокого аналізу, аби наші інвестиційні рішення були стратегічно обґрунтованими. Наша стратегія базується на диверсифікації портфеля, орієнтації на стійкі галузі та подальшій підтримці українських проєктів", - підкреслив СЕО Cascade Investment Fund Віталій Хомутиннік.

Нагадаємо, раніше Cascade Investment Fund вийшов з українських енергетичних та аграрних активів. Це було частиною довоєнної стратегії фонду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Виталий Хомутынник
Новини
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"