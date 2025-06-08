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Canadian Shield-2025. Что нужно Украине для победы на турнире: шансы вполне реальны

Торонто, Воскресенье 08 июня 2025 10:59
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Canadian Shield-2025. Что нужно Украине для победы на турнире: шансы вполне реальны Фото: Украинцы уступили на старте, но могут выиграть турнир (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины уступила Канаде и идет последней в таблице международного товарищеского турнира в канадском Торонто. Впрочем, "сине-желтые" не потеряли шансов на общий успех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты 1-го тура.

Как прошли матчи

Подопечные Сергея Реброва не порадовали болельщиков, показав абсолютно бесхарактерную игру с хозяевами, которая могла завершиться одним из крупнейших разгромов в истории. Впрочем, два гола под занавес матча сохранили репутацию команды и подарили шанс на общий успех в турнире.

Тем более, что и во втором матче стартового тура произошла неожиданность. Рейтинг-аутсайдер соревнования - Новая Зеландия неожиданно переиграла соперников из Кот-д'Ивуара (1:0). Единственный гол забил полузащитник австрийского "Санкт-Пельтена" Элия Джаст.

Результаты первого тура

Канада - Украина - 4:2

Голы: Дж. Дэвид, 4, 24, П. Дэвид, 31, Бьюкенен, 82 - Забарный, 89, Зинченко, 90+2 (пенальти)

Новая Зеландия - Кот-д'Ивуар - 1:0

Гол: Джаст, 41

Турнирное положение команд:

  • Канада - 3 очка (мячи - 4-2)
  • Новая Зеландия - 3 (1-0)
  • Кот-д'Ивуар - 0 (0-1)
  • Украина - 0 (2-4)

Расклады перед вторым туром

Во вторник, 10 июня, в следующий игровой день турнира, состоятся следующие поединки (указано киевское время начала матчей, по которому игры стартуют фактически уже в среду, 11-го числа):

  • 00:00, Новая Зеландия - Украина
  • 03:30, Канада - Кот-д'Ивуар

"Сине-желтым" для общего успеха нужно победить новозеландцев, причем с как можно большим счетом и надеяться на успех ивуарцев. В таком случае все участники Canadian Shield 2025 наберут по три очка и все будет решать разница мячей. И это еще один стимул искать счастье у ворот соперников.

Ранее молодежная сборная Украины обнародовала официальную заявку на финал Евро-2025.

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