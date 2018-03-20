Cambridge Analytica підозрюють у масовому втручання у вибори по всьому світу

Британська аналітична компанія Cambridge Analytica втручалася в хід виборів по всьому світу, коли вдавалася до поширення ганьбить кандидатів інформації в інтернеті і давала хабарі. Про це повідомляє британський телеканал Channel 4.

У ході проведеного телеканалом Channel 4 розслідування, журналіст-розслідувач зустрічався з працівниками Cambridge Analytica під виглядом клієнта, охочого вплинути на результат виборів на Шрі-Ланці. В ході бесіди з "клієнтом" глава компанії Олександр Нікс розповів, що його фірма втручалася у вибори більше 200 разів. Серед країн, на голосування в яких вплинули британці, - Нігерія, Кенія, Чехія і Аргентина.

В результаті переговорів, Нікс описав журналісту одну з численних схем, які використовувала Cambridge Analytica. Зокрема, за словами глави компанії: "Ми пропонували кандидату більшу суму на фінансування його передвиборної кампанії в обмін на землю, наприклад, записували це на відео, а потім розмивали обличчя нашої людини і викладали запис в інтернет".

На зустрічах з журналістом телеканалу також перебував експерт з даними Алекс Тайлер і керуючий директор Марк Тернбулл. Останній розповів, що співробітники компанії розміщували компрометуючі дані про кандидатів на сайтах і в соцмережах. При цьому вони діяли як від власного імені, так і використовуючи фальшиві облікові записи. Вони маскувалися під студентів, які виконують навчальні роботи в університеті або туристів.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, ЗМІ повідомили, що у США почали розслідування стосовно Facebook і Cambridge Analytica з-за незаконного використання даних користувачів соцмережі під час виборів 2016 року. Британська компанія з допомогою програми отримала інформацію про більш ніж 50 млн користувачів, на основі цих даних було розроблено алгоритм аналізу політичних уподобань виборців.

Дізнавшись про витік даних, представники Facebook зажадали від британської компанії видалити матеріали, але Cambridge Analytica цього не зробила.