Cambridge Analytica подозревают в массовом вмешательстве в выборы по всему миру

Британская аналитическая компания Cambridge Analytica вмешивалась в ход выборов по всему миру, когда прибегала к распространению порочащей кандидатов информации в интернете и давала взятки. Об этом сообщает британский телеканал Channel 4.

В ходе проведенного телеканалом Channel 4 расследования, журналист-расследователь встречался с сотрудниками Cambridge Analytica под видом клиента, желающего повлиять на результат выборов на Шри-Ланке. В ходе беседы с "клиентом" глава компании Александр Никс рассказал, что его фирма вмешивалась в выборы более 200 раз. Среди стран, на голосования в которых повлияли британцы, - Нигерия, Кения, Чехия и Аргентина.

В результате переговоров, Никс описал журналисту одну из многочисленных схем, которые использовала Cambridge Analytica. В частности, по словам главы компании: "Мы предлагали кандидату большую сумму на финансирование его предвыборной кампании в обмен на землю, например, записывали это на видео, а затем размывали лицо нашего человека и выкладывали запись в интернет".

На встречах с журналистом телеканала также находился эксперт по данным Алекс Тайлер и управляющий директор Марк Тернбулл. Последний рассказал, что сотрудники компании размещали компрометирующие данные о кандидатах на сайтах и в соцсетях. При этом действовали они как от собственного имени, так и используя фальшивые учетные записи. Они маскировались под студентов, которые выполняют учебные работы в университете или туристов.

Напомним, как сообщалось ранее, СМИ сообщили, что в США начали расследование в отношении Facebook и Cambridge Analytica из-за незаконного использования данных пользователей соцсети во время выборов 2016 года. Британская компания с помощью приложения получила информацию о более чем 50 млн пользователей, на основе этих данных был разработан алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.

Узнав об утечке данных, представители Facebook потребовали от британской компании удалить материалы, но Cambridge Analytica этого не сделала.