БОВП за рубежом не отменили: Генштаб разъяснил, где и чему обучают новобранцев

16:42 23.03.2026 Пн
2 мин
В этом году обучение украинских военных будет проходить в трех странах ЕС
Ульяна Безпалько, Дмитрий Левицкий
Фото: Генштаб опроверг отмену БВЗП за рубежом (Getty Images)

Базовую подготовку украинских военных за рубежом не отменяли, но ее объемы заметно сократились за последние два года. ВСУ наращивают собственные возможности и переносят обучение в более безопасные регионы.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер украинского Генштаба Дмитрий Лиховой.

Что с тренировками за рубежом

Выучка военнослужащих ВСУ в странах НАТО и ЕС продолжается. В частности, на 2026 год запланированы мероприятия по базовой подготовке на территории трех стран Евросоюза при поддержке четырех государств-членов Альянса, сказал РБК-Украина Лиховой.

За рубежом украинские защитники продолжают осваивать иностранные образцы вооружения, а также проходят лидерскую и инструкторскую подготовку.

"Речь идет о профессиональной подготовке на иностранных образцах вооружения и военной техники, подготовке командиров-лидеров, главных сержантов, инструкторов, а также базовой общевойсковой подготовке", - рассказал спикер Генштаба.

Сейчас этот процесс оптимизировали: определены конкретные страны-партнеры, которые специализируются на определенных направлениях подготовки или финансируют тренировки на территории третьих государств.

Главными преимуществами международных учений, по словам Лихового, остаются качественная материально-техническая база, хорошие инструкторы базового уровня и отсутствие перерывов из-за воздушных тревог. Поэтому обучение ВСУ в странах НАТО продолжается, и в Генштабе благодарны партнерам за такую возможность.

"Но, с учетом комплекса выводов, можно утверждать, что ВСУ способны подготовить необходимые объемы пополнения собственными усилиями с адаптацией к требованиям современной высокотехнологичной войны и использованием собственного бесценного боевого опыта", - подчеркнул он.

В чем преимущества обучения в Украине

По словам спикера, полигоны внутри страны усиливают меры безопасности, а подготовка бойцов в значительной степени переносится в западные регионы. Кроме того, базовая военная подготовка частично происходит непосредственно на базах боевых бригад.

"Решающее значение в изменении мест проведения БОВП имеет лучшая интеграция боевого опыта ВСУ в наших учебных центрах нашими инструкторами. Также мы учитываем требования законодательства и нормативной базы многих стран ЕС и НАТО", - сказал спикер Генштаба.

Как пояснил Лиховой, именно в Украине инструкторы могут беспрепятственно проводить занятия с интенсивным использованием дронов, средств РЭБ и ночными стрельбами. Также местная подготовка не требует сложной логистики.

Напомним, ранее сообщалось, что в Геншабе планируют изменения в подходе к анализу потерь на поле боя. Для этого создадут специальную группу.

Кроме того, РБК-Украина рассказывало об изменениях в БОВП, которые ждут украинских студентов.

