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Колишньому "беркутівцю" повідомили підозру у розстрілах на Майдані

Новини » Суспільство     19.06.2020 - 17:51
Колишньому "беркутівцю" повідомили підозру у розстрілах на Майдані
Фото: сутички на Майдані (РБК-Україна)

"Беркутівця" підозрюють в умисних вбивствах 20 лютого 2014 року і теракт

Прокурори повідомили про підозру колишнього співробітника полку особливого призначення "Беркут" у розстрілах на Майдані. Підозру було повідомлено заочно, так як екс-"беркутівець" переховується і оголошений у розшук.

Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.

Відзначається, що йому повідомили про підозру у навмисному вбивстві 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в Києві і теракт. Зокрема, його підозрюють в:

  • перевищенні влади і службових повноважень під виконання явно злочинного наказу керівництва;
  • участю у вчиненні умисних вбивств і закінчених замахів на вбивство двох і більше осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб, вчинених за попередньою змовою групою осіб;
  • заволодінні вогнепальною зброєю, яке використовувалося при скоєнні злочинів, за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою уникнення відповідальності;
  • терористичному акті;
  • незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій із застосуванням фізичного насильства

"У зв'язку з приховуванням підозрюваного від органів попереднього розслідування і суду, невстановленням місця знаходження, повідомлення про підозру було здійснене способом, передбаченим Кримінальним процесуальним кодексом України для вручення повідомлень, у разі неможливості безпосереднього вручення в день складання. В даний час організовується розшук підозрюваного", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Відзначимо, в результаті розстрілу 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській загинули 49 людей.

Раніше РБК-Україна писало, що по справі Майдану оголосили підозру колишньому прокурору.

Також повідомлялося, що двох колишніх "беркутівців" підозрюють у фальсифікації доказів проти учасників Революції Гідності.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України подозрениеМайданБеркут
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