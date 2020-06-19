Колишньому "беркутівцю" повідомили підозру у розстрілах на Майдані

"Беркутівця" підозрюють в умисних вбивствах 20 лютого 2014 року і теракт
Прокурори повідомили про підозру колишнього співробітника полку особливого призначення "Беркут" у розстрілах на Майдані. Підозру було повідомлено заочно, так як екс-"беркутівець" переховується і оголошений у розшук.
Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.
Відзначається, що йому повідомили про підозру у навмисному вбивстві 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в Києві і теракт. Зокрема, його підозрюють в:
"У зв'язку з приховуванням підозрюваного від органів попереднього розслідування і суду, невстановленням місця знаходження, повідомлення про підозру було здійснене способом, передбаченим Кримінальним процесуальним кодексом України для вручення повідомлень, у разі неможливості безпосереднього вручення в день складання. В даний час організовується розшук підозрюваного", - повідомили в Офісі генпрокурора.
Відзначимо, в результаті розстрілу 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській загинули 49 людей.
Раніше РБК-Україна писало, що по справі Майдану оголосили підозру колишньому прокурору.
Також повідомлялося, що двох колишніх "беркутівців" підозрюють у фальсифікації доказів проти учасників Революції Гідності.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Игорь Литвиненко