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Двох "беркутівців" підозрюють у фальсифікації доказів проти майданівця

Новини » Суспільство     09.06.2020 - 21:17
Двох "беркутівців" підозрюють у фальсифікації доказів проти майданівця
Фото: сутички на Майдані (РБК-Україна)

Через дії міліціонерів, протестувальника незаконно арештували

Двох колишніх співробітників спецпідрозділу міліції "Беркут" підозрюють у фальсифікації доказів щодо протестувальника під час подій Майдану. Майданівця через дії міліціонерів незаконно арештували нібито за скоєння особливо тяжкого злочину.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань в Telegram-каналі.

Колишніх міліціонерів також підозрюють у незаконному перешкоджанні, організації та проведенню мітингів у Києві. Встановлено, що підозрювані 22 січня 2014 року сфальсифікували докази проти затриманого майданівця.

"Бекрутівці" звинуватили протестувальника у нібито участі у масових заворушеннях на вулиці Грушевського та знищенні майна.

"Унаслідок незаконних дій екс-правоохоронців, учаснику акції протесту було повідомлено про підозру та взято під варту за особливо тяжкий злочин, якого він не вчиняв", - розповіли в ДБР.

Нагадаємо, у ДБР знаходяться 70 кримінальних справ щодо масових акцій протесту у 2013-2014 роках в Україні.

Додамо, що 4 червня мало відбутися судове засідання у справі про розстріли на Майдані, але його скасували через закінчення повноважень присяжних.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України подозрениеМайданБеркутфальсификат
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