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По справі Майдану оголосили підозру екс-прокурору

Новини » Суспільство     18.06.2020 - 09:35
По справі Майдану оголосили підозру екс-прокурору
Фото: Революція Гідності (РБК-Україна)

Екс-прокурору інкриміновано незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів

Правоохоронці повідомили про підозру по справі Майдану діючому адвокату - колишньому прокурору відділу прокуратури Києва. Йому повідомили підозру за кількома статтями.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Слідство встановило, що 21 січня 2014 року він погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях двом незаконно затриманим учасникам Євромайдану. Активістів потім заарештували.

Екс-прокурору інкриміновано незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене службовою особою, за попередньою змовою групою осіб.

А також його підозрюють в зловживанні службовим становищем; службовому підробленні, а також притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності прокурором, поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакції від 02.02.2014); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України).

Нагадаємо, по справах Майдану оголосили підозри двом екс-бійцям "Беркуту".

Також оголосили про підозру у використанні підроблених документів учаснику викрадення та катування учасників Евромайдана Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Майдан
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