Бывшему "беркутовцу" сообщили подозрение в расстрелах на Майдане

"Беркутовца" подозревают в умышленных убийствах 20 февраля 2014 года и теракте
Прокуроры сообщили о подозрении бывшему сотруднику полка особого назначения "Беркут" в расстрелах на Майдане. Подозрение было сообщено заочно, так как экс-"беркутовец" скрывается и объявлен в розыск.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
Отмечается, что ему сообщили подозрение в умышленном убийстве 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве и теракте. В частности, его подозревают в:
"В связи с сокрытием подозреваемого от органов предварительного расследования и суда, неустановлением его места нахождения, сообщение о подозрении было осуществлено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом Украины для вручения сообщений, в случае невозможности непосредственного вручения в день сборки. В настоящее время организуется розыск подозреваемого", - сообщили в Офисе генпрокурора.
Отметим, в результате расстрела 20 февраля 2014 года на улице Институтской погибли 49 человек.
Ранее РБК-Украина писало, что по делу Майдана объявили подозрение бывшему прокурору.
Также сообщалось, что двух бывших "беркутовцев" подозревают в фальсификации доказательств против участников Революции Достоинства.
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Автор: Игорь Литвиненко