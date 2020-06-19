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Бывшему "беркутовцу" сообщили подозрение в расстрелах на Майдане

Новости » Общество     19.06.2020 - 17:51
Бывшему "беркутовцу" сообщили подозрение в расстрелах на Майдане
Фото: столкновения на Майдане (РБК-Украина)

"Беркутовца" подозревают в умышленных убийствах 20 февраля 2014 года и теракте

Прокуроры сообщили о подозрении бывшему сотруднику полка особого назначения "Беркут" в расстрелах на Майдане. Подозрение было сообщено заочно, так как экс-"беркутовец" скрывается и объявлен в розыск.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что ему сообщили подозрение в умышленном убийстве 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве и теракте. В частности, его подозревают в:

  • превышении своей власти и служебных полномочий во исполнение явно преступного приказа руководства;
  • участии в совершении умышленных убийств и законченных покушений на убийство двух и более лиц способом опасным для жизни многих лиц, совершенных по предварительному сговору группой лиц;
  • завладении огнестрельным оружием, которое использовалось при совершении преступлений, по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, с целью избежания ответственности;
  • террористическом акте;
  • незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций с применением физического насилия.

"В связи с сокрытием подозреваемого от органов предварительного расследования и суда, неустановлением его места нахождения, сообщение о подозрении было осуществлено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом Украины для вручения сообщений, в случае невозможности непосредственного вручения в день сборки. В настоящее время организуется розыск подозреваемого", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Отметим, в результате расстрела 20 февраля 2014 года на улице Институтской погибли 49 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что по делу Майдана объявили подозрение бывшему прокурору.

Также сообщалось, что двух бывших "беркутовцев" подозревают в фальсификации доказательств против участников Революции Достоинства.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины подозрениеМайданБеркут
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