ua ru
Ср, 03 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Реформа ВВК. Шмыгаль объяснил, что изменится для военных

Новина українською →
Киев, Среда 03 мая 2023 15:53
Реформа ВВК. Шмыгаль объяснил, что изменится для военных Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Верховная рада поддержала два законопроекта, направленных на реформирование военно-врачебных комиссий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его словам, закон №9158 позволит ввести электронный документооборот между воинской частью и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Кроме этого, будет упрощено получение справки об обстоятельствах ранения - теперь не нужно проводить расследование.

"Документы будут направляться в электронном виде с в/ч в ТЦК СП в определенный законом срок. Быстро, легко и доступно", - написал премьер.

А вот закон №9154 позволит создавать ВВК при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

"Мы уже начали расширение количества ВВК по стране. Теперь имеем законодательную основу для создания дополнительных военно-врачебных комиссий на базе гражданских медицинских учреждений. Это устранит очереди и улучшит доступность процесса для наших военных", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, Верховная рада во вторник, 2 мая, приняла два закона для усовершенствования деятельности военно-врачебных комиссий. Речь идет о документах №9154 и №9158.

Также ранее мы писали, что военно-врачебные комиссии в Украине будут работать на базе гражданских медицинских учреждений по программе медгарантий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине Денис Шмыгаль медицинская помощь
NEWS
РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль
РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль
DAILY
"Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных