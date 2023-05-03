Реформа ВВК. Шмыгаль объяснил, что изменится для военных
Верховная рада поддержала два законопроекта, направленных на реформирование военно-врачебных комиссий.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.
По его словам, закон №9158 позволит ввести электронный документооборот между воинской частью и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.
Кроме этого, будет упрощено получение справки об обстоятельствах ранения - теперь не нужно проводить расследование.
"Документы будут направляться в электронном виде с в/ч в ТЦК СП в определенный законом срок. Быстро, легко и доступно", - написал премьер.
А вот закон №9154 позволит создавать ВВК при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.
"Мы уже начали расширение количества ВВК по стране. Теперь имеем законодательную основу для создания дополнительных военно-врачебных комиссий на базе гражданских медицинских учреждений. Это устранит очереди и улучшит доступность процесса для наших военных", - сообщил Шмыгаль.
Напомним, Верховная рада во вторник, 2 мая, приняла два закона для усовершенствования деятельности военно-врачебных комиссий. Речь идет о документах №9154 и №9158.
Также ранее мы писали, что военно-врачебные комиссии в Украине будут работать на базе гражданских медицинских учреждений по программе медгарантий.
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