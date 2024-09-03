Рада поддержала в первом чтении увеличение расходов на оборону на 500 млрд гривен

Верховная Рада приняла в первом чтении проект изменений в государственный бюджет об увеличении расходов на оборону в 2024 году на 500 млрд гривен. Законопроект изменят ко второму чтению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

По его данным, проект №11417 поддержал 301 депутат.

Железняк отметил, что проект принят в первом чтении в том виде, как его подало правительство. "Там и 125 млрд гривен от налогов. Но ко второму чтению его будут менять согласно тем рекомендациям, которые дал комитет", - написал он.

Депутат также добавил, что сроки подготовки ко второму чтению сокращены вдвое.

То есть закон будет принят в течение сентября и вступит в силу с 1 октября.

Изменения в бюджет и повышение налогов

Напомним, в течении Кабмина подал в Верховную Раду проект изменений в бюджет на 2024 год на 500,3 млрд гривен. Проектом на нужды обороны предлагалось дополнительно направить 495,3 млрд гривен.

В то же время Комитет по вопросам бюджета 2 сентября одобрил другую версию документа. Этим проектом поддержано увеличение поступлений от роста налогов в 2024 году на 30 млрд гривен вместо начальных планов правительства увеличить эту цифру до 125 млрд гривен

Кроме того, финансовый комитет Верховной Рады одобрил проект о повышении налогов на 30 млрд гривен в 2024 году. Основным будет увеличение военного сбора с доходов граждан с 1,5% до 5%. По расчетам Минфина, это дополнительно даст бюджету 27,3 млрд гривен, в 2025 году - 107,7 млрд гривен денег налогоплательщиков.