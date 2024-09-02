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Бюджетный комитет Рады одобрил проект об увеличении оборонных расходов на 500 млрд гривен

Украина, Понедельник 02 сентября 2024 14:08
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Бюджетный комитет Рады одобрил проект об увеличении оборонных расходов на 500 млрд гривен Фото: в Раде одобрили увеличение расходов на 500 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет Верховной Рады по бюджету рекомендовал сразу в целом одобрить доработанный проект правительства об увеличении расходов бюджета на 500 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Как отметил Железняк, депутаты предлагали рассматривать проект №11417 в двух чтениях.

"Но решение в целом может в зале заблокировать любой депутат, и тогда во второе чтение зайдем", - написал он.

Изменения в проекте

Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа сообщила об основных изменениях, которые вошли в версию проекта, которую предложил и поддержал комитет:

  • Около 115,4 млрд гривен – сокращение расходов по обслуживанию и погашению государственного долга (в правительственной версии было - 125,6 млрд гривен),
  • Дополнительные около 216 млрд гривен планируется привлечь от размещения ОВГЗ (планировалось +160 млрд гривен в правительственной версии),
  • Дополнительно около 100 млрд гривен – от перевыполнения налогов и сборов (а планировалось ранее – 76 млрд гривен)
  • Около 12,7 млрд гривен – поступления от акцизов на горючее и табак (было – 13,7 млрд гривен),
  • Около 30 млрд гривен – это ожидаемые поступления от новых налоговых изменений (планировалось 125 млрд гривен),
  • Сокращение/отказ от новых расходов по общему и специальному фонду на 25,5 млрд гривен.

Напомним, Кабмин подал в Верховную Раду проект изменений в бюджет на 2024 год на 500,3 млрд гривен. Проектом на нужды обороны предлагалось дополнительно направить 495,3 млрд гривен.

Кроме того, в финансовом комитете Верховной Рады был одобрен проект о повышении налогов. Основным будет увеличение военного сбора по доходам граждан с 1,5% до 5%. По расчетам Минфина, это дополнительно даст бюджету 27,3 млрд гривен, в 2025 году – 107,7 млрд гривен.

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