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Котел, світло й холодильник: 5 зарядних станцій до 30 000 грн для блекаутів

15:17 05.10.2026 Пн
4 хв
aimg Ольга Завада
Котел, світло й холодильник: 5 зарядних станцій до 30 000 грн для блекаутів Готуємося до відключень заздалегідь (фото: Getty Images)
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Сучасні портативні станції на витривалих акумуляторах закривають практично усі побутові потреби українців - від роботи котла й холодильника до цілодобового зв'язку та світла.

Медіа РБК-Україна підготувало топ-5 зарядних станцій до 30 000 гривень, які допоможуть легше відключення світла.

EcoFlow RIVER 2 Pro: швидка зарядка та баланс можливостей

Модель EcoFlow RIVER 2 Pro вважається однією з найпопулярніших у середньому сегменті завдяки оптимальному балансу ваги та швидкості відновлення ємності.

Ціна: від 24 990 грн до 29 999 грн

Ресурс: 3000+ циклів до збереження 80 відсотків ємності

Технічні характеристики: ємність 768 Вт·год, номінальна потужність 800 Вт (пікова X-Boost до 1600 Вт).

Зарядна станція оснащена 3 розетками 230 В, портами USB-C (до 100 Вт), 3 USB-A та розеткою 12 В.

Повне заряджання від мережі за технологією X-Stream триває 70 хвилин. Вага пристрою - 7,8 кг. Підтримує віддалене керування через додаток.

Сфера застосування: підходить для живлення газового котла опалення, холодильника, стаціонарного ПК, телевізора, безперервної роботи Wi‑Fi роутера й освітлення, а також багаторазового заряджання смарт-гаджетів.

BLUETTI PowerOak EB70: підвищена потужність для побутової техніки

Станція BLUETTI PowerOak EB70 вирізняється потужнішим інвертором, що дозволяє впевнено підключати пристрої з вищими пусковими струмами.

Ціна: від 19 990 грн до 28 987 грн

Ресурс: 2500+ циклів до зниження ємності до 80 відсотків

Технічні характеристики: ємність 716 Вт·год, номінальна вихідна потужність 1000 Вт (пікова до 1400 Вт). Чиста синусоїда.

Інтерфейси: 2 розетки 230 В, 2 порти USB-C (по 100 Вт), 2 USB-A та майданчик бездротової зарядки (15 Вт). Заряджання від мережі триває близько 3–4 годин. Вага - 9,7 кг.

Сфера застосування: стабільно живить занурювальні блендери, водяні насоси малої потужності, великі монітори, офісну техніку, кімнатні вентилятори та холодильники середнього розміру.

FOSSIBOT F1200: максимальна ємність та режим ДБЖ

FOSSIBOT F1200 пропонує один із найкращих показників ємності та швидкості перемикання в бюджетній категорії.

Ціна: від 22 491 грн до 29 863 грн

Ресурс: 3500–4000 циклів заряджання-розряджання

Технічні характеристики: ємність 1024 Вт·год, номінальна потужність 1200 Вт (пікова до 2400 Вт). Вбудована функція ДБЖ (UPS) з перемиканням за 10 мс.

Має 2 розетки 230 В, 2 USB-C (до 100 Вт), 2 швидкісні USB-A QC 3.0. Повний заряд від мережі займає 70 хвилин. Вага - 11,5 кг.

Сфера застосування: оптимальний вибір для тривалого підтримання роботи двокамерних холодильників (до 12-15 годин), ігрових ПК, телевізорів, мікрохвильових печей і малопотужних електрочайників.

Marstek M1200: витривалість та підтримка високих навантажень

Модель Marstek M1200 розрахована на тривалий термін використання та роботу з вимогливим обладнанням.

Ціна: від 28 595 грн до 29 999 грн

Ресурс: понад 6000 циклів (виробник заявляє понад 10 років активної експлуатації)

Технічні характеристики: ємність 1030 Вт·год, номінальна потужність 1800 Вт (короткочасний пік до 3600 Вт). Інвертор із чистою синусоїдою, LCD-дисплей, BMS-захист, MPPT-контролер для сонячних панелей.

Заряджається від мережі за 1,2 години. Вага - 13 кг.

Сфера застосування: завдяки потужності 1800 Вт легко забезпечує роботу чутливих газових котлів, будівельного електроінструменту, фенів, обігрівачів на низьких режимах та пральних машин (без увімкнення нагріву води).

Anker 535 PowerHouse: компактне джерело енергії для базових потреб

Anker 535 PowerHouse - це портативне рішення для забезпечення безперебійної роботи робочої зони та базових джерел світла.

Ціна: від 20 000 грн до 25 000 грн

Ресурс: 3000 повних циклів за технологією InfiniPower

Технічні характеристики: ємність 512 Вт·год, номінальна потужність 500 Вт (пікова до 750 Вт). Ударостійкий корпус unibody з м'яким LED-підсвічуванням.

Має 2 євророзетки 230 В, 1 порт USB-C (60 Вт), 3 порти USB-A та автомобільний вихід. Заряджається до 80 відсотків за 2,5 години. Вага - 7,6 кг.

Сфера застосування: призначена для тривалого живлення Wi-Fi роутера та медіаконвертера (понад 35 годин), LED-освітлення, ноутбуків, планшетів, заряджання смартфонів чи підключення медичних апаратів CPAP.

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