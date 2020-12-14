"Бюджетна ніч" малоймовірна. СН планує ухвалити держбюджет-2021 завтра

Фракція "Слуга народу" планує завтра ухвалити державний бюджет на 2021 рік. У фракції виключають, що документ будуть ухвалювати під час так званої "бюджетної ночі".

Про це в коментарі РБК-Україна заявила заступниця керівника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Як пояснила народний депутат, немає потреби затягувати питання ухвалення держбюджету-2021, адже голоси за нього є.

"Зараз триває засідання. З того, що бачу, то голоси будуть у "Слузі народу", більшість, як я розумію. Є депутати, які не голосуватимуть, але більшість налаштована голосувати й, на скільки розумію, буде підтримка інших груп, як мінімум", - розповіла вона.

Крім того, за словами Кравчук, є й інші важливі документи, які планують розглянути на найближчих засіданнях.

"Голосуватимемо завтра, просто у нас багато законопроектів на інші дні заплановано, які теж важливі, і було б не логічно, якщо ми розуміємо, що будуть голоси, розтягувати на якусь бюджетну ніч. Я вважаю її ("бюджетну ніч" - ред.) дуже малоймовірною", - додала нардеп.

Нагадаємо, сьогодні фракція "Слуга народу" зібралася на засідання, щоб розглянути питання державного бюджету на 2021 рік. Планувався розгляд й інших важливих документів.

Крім того, глава ВР Дмитро Разумков заявляв, що розгляд проекту державного бюджету на 2021 рік планується 15 грудня.