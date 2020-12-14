"Бюджетная ночь" маловероятна. СН планирует принять госбюджет-2021 завтра

Фракция "Слуга народа" планирует завтра принять государственный бюджет на 2021 год. Во фракции исключают, что документ будут принимать во время так называемой "бюджетной ночи".

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Как пояснила народный депутат, нет нужды затягивать вопрос принятия госбюджета-2021, ведь голоса за него есть.

"Сейчас продолжается заседание. Из того, что вижу, то голоса будут в "Слуге народа", большинство, как я понимаю. Есть депутаты, которые не будут голосовать, но большинство настроено голосовать и, на сколько понимаю, будет поддержка других групп, как минимум", - рассказала она.

Кроме того, по словам Кравчук, есть и другие важные документы, которые планируют рассмотреть на ближайших заседаниях.

"Будем голосовать завтра, просто у нас много законопроектов на другие дни запланировано, которые тоже важные, и было бы не логично, если мы понимаем, что будут голоса, растягивать на какую-то бюджетную ночь. Я считаю ее ("бюджетную ночь" - ред.) очень маловероятной", - добавила нардеп.

Напомним, сегодня фракция "Слуга народа" собралась на заседание, чтобы рассмотреть вопрос государственного бюджета на 2021 год. Планировалось рассмотрение и других важных документов.

Кроме того, глава ВР Дмитрий Разумков заявлял, что рассмотрение проекта государственного бюджета на 2021 год планируется 15 декабря.