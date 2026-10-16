ua en ru
Пт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Кабмин заморозил деньги на восстановление домов после обстрелов: Кличко обратился к правительству

14:25 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Анна Шиканова
Кабмин заморозил деньги на восстановление домов после обстрелов: Кличко обратился к правительству Киев не может восстанавливать дома после обстрелов из-за заблокированных счетов (фото: КГГА)
Додати як бажане джерело в Google

Кабинет Министров заблокировал средства Киева на восстановление поврежденных врагом домов на счетах Госказначейства и мэр столицы Виталий Кличко требует немедленно их разблокировать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Кличко на коллегии КГГА.

Правительство заблокировало счета

По словам главы столицы, проблема, которая может остановить работы по восстановлению домов после обстрелов – это блокировка города Госказначейством.

"Если правительство этого не понимает, подчеркну: такие действия неприемлемы в ситуации, когда жители ждут восстановления своего жилья. Поэтому город еще раз обратился к правительству и Государственному казначейству с требованием разблокировать финансирование важных для киевлян проектов. В частности, по восстановлению поврежденных врагом домов", - заявил Кличко.

Сколько домов в Киеве повреждено

Мэр сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в столице уже восстановили 4 227 домов, поврежденных в результате ракетно-дроновых атак.

Читайте также: Деньги Киева на подготовку к зиме месяцами были заблокированы: эксперт раскрыл причину и риски

За годы полномасштабной войны в столице получили разную степень повреждений 4 480 многоквартирных домов. Из них в 2026 году – 1783 дома, а это почти 40% от общего количества.

Повреждения разные: где-то выбиты окна, повреждены балконы, кровли или фасады. А где-то разрушение подъездов, конструкций, повреждение сетей, где квартиры стали непригодными для проживания.

"Таких домов сейчас 205 (только в этом году враг сильно повредил 61). Из значительно поврежденных город уже восстановил 64 дома. Всего на сегодняшний день восстановили 4 227 поврежденных домов", - рассказал Кличко.

Как сообщалось ранее, правительство и Государственная казначейская служба приостановили выплаты и проведение платежей местным громадам на общую сумму около 20 млрд грн из-за мер экономии и дефицита финансирования.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Инфраструктура Киев Виталий Кличко КГГА Госказначейство
Новости
Зеленский впервые встретился с премьером Венгрии Мадьяром
Зеленский впервые встретился с премьером Венгрии Мадьяром
Аналитика
"Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов