З бюджету можуть виділити майже 20 млн на ефірну агітацію кандидатів

Такі дані відомі станом на 8 лютого

На предоставление эфирного времени для проведения предвыборной агитации кандидатов на выборах 2019 на общегосударственных каналах из бюджета планируется выделить почти 20 миллионов гривен. Об этом РБК-Украина сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Такие данные известны по состоянию на 8 февраля.

"Согласно годовому плану закупок ЦИК для подготовки и проведения очередных выборов президента, по состоянию на 8 февраля размер бюджетного назначения на услуги по предоставлению ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" эфирного времени для проведения предвыборной агитации кандидатов на пост президента на общегосударственных каналах теле- и радиовещания составляет 19 миллионов 983 тысячи 880 гривен", - говорится в документе.

Также в комиссии отметили, утвержденная ЦИК ожидаемая стоимость является запланированной и зависит от переговорной процедуры закупки услуги и тендерного комитета.

Напомним, в среду анонсировалось, что Центральная избирательная комиссия 21 февраля проведет жеребьевку по предоставлению кандидатам на выборы президента Украины эфирного времени на радио и телеканалах.

Как писало РБК-Украина ранее, в эфирах телеканалов NewsOne, "Интер" и "МаксіTV" было зафиксированы признаки нарушений избирательного законодательства в ходе кампании на выборах 2019.