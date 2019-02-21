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З бюджету можуть виділити майже 20 млн на ефірну агітацію кандидатів

Новини » Вибори 2019    21.02.2019 - 13:59
З бюджету можуть виділити майже 20 млн на ефірну агітацію кандидатів
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Такі дані відомі станом на 8 лютого

На надання ефірного часу для проведення передвиборної агітації кандидатів на виборах 2019 на загальнодержавних каналах з бюджету планується виділити майже 20 мільйонів гривень. Про це РБК-Україна повідомили в Центральній виборчій комісії. 

Такі дані відомі станом на 8 лютого.

"Згідно річного плану закупівель ЦВК для підготовки та проведення чергових виборів президента, станом на 8 лютого розмір бюджетного призначення на послуги з надання ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ефірного часу для проведення передвиборної агітації кандидатів на пост президента на загальнодержавних каналах теле- і радіомовлення становить 19  мільйонів 983 тисячі 880 гривень", - йдеться у документі.

Також у комісії наголосили, що затверджена ЦВК очікувана вартість є запланованою та залежить від переговорної процедури закупівлі послуги та тендерного комітету.

Нагадаємо, в середу анонсувалося, що Центральна виборча комісія 21 лютого проведе жеребкування щодо надання кандидатам на вибори президента України ефірного часу на радіо і телеканалах.

Як писало РБК-Україна раніше, в ефірах телеканалів NewsOne, "Інтер" і "МаксіTV" були зафіксовані ознаки порушень виборчого законодавства в ході кампанії на виборах 2019.

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