З бюджету можуть виділити майже 20 млн на ефірну агітацію кандидатів

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Такі дані відомі станом на 8 лютого

На надання ефірного часу для проведення передвиборної агітації кандидатів на виборах 2019 на загальнодержавних каналах з бюджету планується виділити майже 20 мільйонів гривень. Про це РБК-Україна повідомили в Центральній виборчій комісії.

Такі дані відомі станом на 8 лютого.

"Згідно річного плану закупівель ЦВК для підготовки та проведення чергових виборів президента, станом на 8 лютого розмір бюджетного призначення на послуги з надання ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ефірного часу для проведення передвиборної агітації кандидатів на пост президента на загальнодержавних каналах теле- і радіомовлення становить 19 мільйонів 983 тисячі 880 гривень", - йдеться у документі.

Також у комісії наголосили, що затверджена ЦВК очікувана вартість є запланованою та залежить від переговорної процедури закупівлі послуги та тендерного комітету.

Нагадаємо, в середу анонсувалося, що Центральна виборча комісія 21 лютого проведе жеребкування щодо надання кандидатам на вибори президента України ефірного часу на радіо і телеканалах.

Як писало РБК-Україна раніше, в ефірах телеканалів NewsOne, "Інтер" і "МаксіTV" були зафіксовані ознаки порушень виборчого законодавства в ході кампанії на виборах 2019.