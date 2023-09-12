Бюджет теряет миллиарды из-за курса. Чем казне "вредит" сильная гривна и чего хочет Минфин

Из-за фиксированного курса гривны бюджету не хватает денег, чтобы покрывать расходы. Только из-за снижения таможенных платежей казна потеряет в текущем году несколько десятков миллиардов долларов. Почему стабильный курс вредит бюджету, – ниже в материале РБК-Украина.

В Министерстве финансов Украины обеспокоены тем, что из-за завышенного курса гривны к доллару бюджет недополучает средства. Если курсовая политика не изменится, то такая же ситуация будет и в следующем году.

"Нас беспокоит укрепление гривны... На следующий год предусматриваем курс 41,4 грн/доллар", – заявил министр финансов Сергей Марченко на встрече с представителями бизнеса.

Официальный валютный курс в 2023 году остается неизменным – с прошлого года он зафиксирован на уровне 36,57 грн/доллар. Однако бюджет рассчитывали исходя из более высокого курса – среднегодовой ожидался на уровне 42,2 грн/доллар, а на конец года – 45,8 грн/доллар.

Минфин при подготовке бюджета использует прогнозы Минэкономики и, как сказал Марченко, “других уполномоченных структур”. В данном случае речь о Национальном банке. Именно на базе его данных по ожидаемому курсу и рассчитывается смета государства.

В конце прошлого года, когда готовили бюджет, практически ни у кого не было сомнений, что курс в течение года ослабнет. "Если посмотреть прогнозы по обменному курсу, то когда верстался бюджет на 2023 год, абсолютно все были убеждены, что гривна будет девальвировать. Были разные прогнозы – не все такие пессимистичные как у Минфина, но это было общее ожидание на рынке”, – отметил в комментарии РБК-Украина глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Бизнес тоже ожидал и продолжает ожидать рост курса. По данным Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), в следующем году компании прогнозируют среднегодовой курс 41 грн/доллар, при том, что на текущий год прогноз был 43 грн/доллар.

Однако прогнозы далеко не всегда сбываются. В случае с бюджетом практически ежегодно курсовые ожидания не совпадают с реальной ситуацией. Вопрос курса довольно давно является предметом дискуссий между НБУ и Минфином. Фактический и, соответственно, среднегодовой курс в последние годы обычно был несколько ниже прогнозного. Минфин заинтересован в более высоком курсе, чтобы увеличить возможности для покрытия максимальных потребностей бюджета.

Но в 2023 году разница оказалась довольно существенной - почти 6 млрд гривен. Это около 15%. И, естественно, Минфин столкнулся с серьезными проблемами компенсации нехватки средств, которые идут в основном на обеспечение боеспособности страны.

Какие потери бюджета из-за низкого курса?

План бюджетных поступлений от налоговой сейчас перевыполняется. Отчасти это происходит из-за возврата некоторых сборов, в том числе и с автомобильного топлива. "Пока перевыполняем план несмотря на курс. Но очень тяжело", – сказал в комментарии РБК-Украина глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев. Он разделяет обеспокоенность Минфина по поводу сокращения поступлений в бюджет из-за высокого валютного курса.

А вот по таможне - существенный недобор. По итогу года поступления от таможни будут меньше плана на десятки миллиардов гривен. Это ориентировочные суммы – точные цифры сейчас не называют. Ситуация объясняется тем, что импорт существенно превышает экспорт.

Официальные данные по внешней торговле закрыты, но цифры первого квартала 2023 года показывают существенный рост импорта на фоне сокращения экспорта – рост импорта на 20,7%, падение экспорта на 14,3%. Такая же тенденция сохраняется и сейчас. Это подтвердил сам Марченко - “экспорт не растет вообще”, тогда как ситуация с импортом обратная, заявил он.

Кроме того, высокий курс, который, по мнению Марченко, не имеет “никаких фундаментальных причин”, сокращает поступления и от грантовых и кредитных средств. Они поступают для пополнения дефицита бюджета и для использования должны обмениваться на гривну.

"Естественно, при более низком курсе объемы денег для бюджета в гривне меньше. Конечно, Минфин обеспокоен тем, что гривневый эквивалент кредитов и грантов значительно меньше сумм, которые закладывались в бюджет. К тому же из-за фиксированного курса не так стремительно, как хотелось бы, растут налоги на импорт", – отметил Ваврищук.

Где брать деньги?

Основными источниками для увеличения бюджета могут быть внешние и внутренние заимствования. Для увеличения внешних необходимо будет вносить изменения в бюджет. Чтобы увеличить внутренние (размещение ОВГЗ) бюджет менять не нужно. Однако размещать ОВГЗ из-за высокой учетной ставки НБУ в 22% довольно дорого – сейчас доходность по годовым бумагам составляет 18-19%. Но НБУ начал постепенное снижение учетной ставки из-за того, что темпы сокращения инфляции даже больше оптимистических ожиданий. Ваврищук не исключает, что учетная ставка будет снижаться в скором времени быстрее и стоимость ОВГЗ сократится на 1,5-2 п.п.



Но, возможно, НБУ вскоре перейдет на гибкое курсообразование, что и станет отчасти решением вопроса увеличения бюджетных поступлений. РБК-Украина уже писало, каким образом и при каких обстоятельствах это может произойти.



Если переход будет ближе к концу года, то эффект небольшой девальвации на годовую инфляцию будет минимальным. При этом суммы увеличения доходов бюджета текущего года тоже будут незначительными. К тому же в Нацбанке не собираются отпускать гривну в свободное плавание, а будут удерживать курс в определенных рамках. Резкой девальвации в любом случае не будет, считает Ваврищук. "Наверное, стоит допускать равномерное ослабление гривны в течение года (2024 года - ред.). И понятно, что курс в конце года будет выше чем среднегодовой", - отметил эксперт.

Но если даже будет введен гибкий курс в ближайшее время, то это никак не спасет бюджет, поскольку доля сборов, которые зависят от курса, относительно невелика, считает глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий. Он убежден, что бюджету в текущем году больше вредит относительно низкая инфляция и политика НБУ по борьбе с инфляцией.

"Нацбанк бьет по Минфину дважды: высокой учетной ставкой, что приводит к дорогому привлечению средств на внутреннем рынке, и низкой инфляцией, снижающей доходы бюджета", – заявил он в комментарии РБК-Украина.

Прогнозировать ситуацию, отмечает Паращий, пока довольно сложно, поскольку нет полного понимания с объемами и графиком международной помощи. А в таких условиях, убежден эксперт, допускать какие-то ощутимые колебания курса достаточно рискованно.

Неопределенность с выделением финансирования от США на четвертый квартал, о чем писало РБК-Украина в конце августа, пока сохраняется. Это фактически подтвердила посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, получить поддержку конгресса США по этому вопросу, который Конгресс начнет рассматривать после 12 сентября, будет "очень непросто".